Μία οργισμένη ανάρτηση έκανε ο δημοφιλής ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην Χίο, για τις καταστροφικές πυρκαγιές τόσο στο νησί του ανατολικού Αιγαίου, όσο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αχαΐα, αλλά και τις υπόλοιπές περιοχές της χώρας όπου μαίνονται τα πύρινα μέτωπα.

Ο ηθοποιός τη μια στιγμή ανέβαζε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από έναν παράδεισο όπου διέμενε στη Βολισσό και την επόμενη ένα μήνυμα, αρχικά ότι είναι καλά και ότι χρειάστηκε να περάσει μέσα από τις φλόγες για να γλιτώσουν. «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε το χωριό. Σχεδόν καήκαν οι άνθρωποι, κατέφυγαν στη θάλασσα, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ένας παράδεισος πάει και η βόρεια Χίος. Η απόλυτη ανοργανωσιά. Ό,τι έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή», έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram.

Ο ηθοποιός συνέχισε τις οργισμένες αναρτήσεις για την έλλειψη πυροσβεστικών αεροπλάνων και την καταστροφή του περιβάλλοντος, καθώς οι φωτιές στη χώρα είναι πολλές και πολύ σοβαρές, αρχής γενομένης από την ιδιαίτερη πατρίδα του Δημήτρη Γκοτσόπουλου, την Αχαΐα. «Καίγεται η Πάτρα εκκένωση σε τόσες περιοχές μέσα στον αστικό ιστό, είναι να τρελαίνεσαι» έγραψε.

Kαι συνέχισε σε άλλο μήνυμα: «Στη Χίο καταστράφηκαν, κανένα αεροπλάνο. Σε όλη τη Ζάκυνθο 2 ασθενοφόρα. Η Πάτρα ζει τη νύχτα του ΝΕΡΩΝΑ».

Αποκορύφωμα το post του με την Ελλάδα στις φλόγες και το σύνθημα «εκκενώστε τη χώρα».