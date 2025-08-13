Δημοφιλή
Κατασπαράσσουν τα άλογα όταν γεράσουν
Η περιοχή της Ελλάδας που άναψαν τζάκια, την ώρα που «καίγεται» η Ελλάδα
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πρέβεζα και Ζάκυνθος
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης
Τιτάνια μάχη της Πυροσβεστικής στα πύρινα μέτωπα - Νέο 112 για εκκένωση προαστίων της Πάτρας
Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Δύο κρατικοί υπάλληλοι κατηγορούνται κάθε μέρα για παράνομες ενέργειες
Κόβει την ανάσα βίντεο με τη «βουτιά» Canadair για ανεφοδιασμό κοντά στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου
Kαταθέσεις Ελλήνων: 71% με τραπεζικό υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ - Μόλις 0,8% έχουν πάνω από 100.000 ευρώ
Ακίνητα: Οδηγός επιβίωσης για τις κληρονομιές - Οι 11 παγίδες που κοστίζουν
Κίνδυνος χρεοκοπίας για την εταιρεία που ήθελε να βγάλει το κρέας από τη διατροφή μας
Σε συνθήκες χρεοκοπίας πλησιάζει η εταιρεία Beyond Meat. Το τέλος της μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στον χώρο των φυτικών κρεάτων που προσομοιάζουν το παραδοσιακό κρέας, όμως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προϊόντων δεν […]
Δασμοί ΗΠΑ: Τα προϊόντα της Κίνας η απάντηση της Ευρώπης
Η ανακατεύθυνση κινεζικών εξαγωγών λόγω των δασμών των ΗΠΑ προς την Ευρωζώνη μπορεί να ρίξει τις τιμές και τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις εισαγωγές αλλά δημιουργώντας προκλήσεις για την ευρωπαϊκή παραγωγή
Intel: Σε «σπιράλ θανάτου» η εταιρεία – Πώς έχασε την πρωτοκαθεδρία, γιατί την έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ
Η εταιρεία-σύμβολο της τεχνολογικής εξέλιξης για πολλά χρόνια, Intel, όχι μόνο έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή επεξεργαστών αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Το πρωί της 7ης Αυγούστου, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social: «Ο διευθύνων σύμβουλος της INTEL πρέπει να παραιτηθεί, αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό […]
DHL: Παγκόσμιος κίνδυνος για το εμπόριο από τους αμερικανικούς δασμούς
Η αβεβαιότητα στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές