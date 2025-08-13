Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Υπήρξε αποστολή 112 για τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Πριν από λίγο σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, και από το ύψος της ΕΟ Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.