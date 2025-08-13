Έχοντας μήκος 4,08 m το B-SUV της Jeep είναι σχεδιασμένο για την αστική καθημερινότητα, υπηρετώντας ταυτόχρονα πιστά όλες τις κλασικές αξίες που έχουν καταστήσει θρύλο την αμερικανική μάρκα. Η αυθεντική σχεδίαση, η πρακτική καμπίνα καθώς και το ταλέντο να φέρνει σε πέρας κάθε αποστολή, είναι βασικά στοιχεία του DNA του.

Το Avenger διαθέτει την πληρέστερη γκάμα στην κατηγορία των B-SUV και ξεκινάει από τις €22.990 για την έκδοση βενζίνης των 100 HP, με πλήρη εξοπλισμό, 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και 4ετή οδική βοήθεια. Τις επιλογές συμπληρώνει η e-Hybrid των 110 HP με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και η αμιγώς ηλεκτρική των 156 HP, η μπαταρία υψηλής τάσης της οποίας καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύησης ή για 160.000 km. Η γκάμα ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την τετρακίνητη εκδοχή 4xe με 145 HP.