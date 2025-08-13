Στις 12 Αυγούστου, η Chery άνοιξε την προπώληση στην Κίνα για το εξαθέσιο SUV, το Fulwin T11.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα μοντέλα της σειράς Chery Fulwin, το Fulwin T11 είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης κίνησης με κινητήρα 1.5T που έχει μέγιστη ισχύ 115 kW (154 hp). Η μπαταρία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου παρέχεται από την Gotion, με χωρητικότητα 33,6798 kWh και 39,9168 kWh, που αντιστοιχούν σε αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 170 km και 180 km (υπό συνθήκες CLTC), αντίστοιχα.

Στο πιλοτήριο, η ενσωματωμένη οθόνη κεντρικού ελέγχου είναι 30 ιντσών δεν έχει προηγούμενο. Θα φιλοξενεί έναν φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, μόδα πλέον και επιτακτική ανάγκη για κάθε σύγχρονο μοντέλο. Επίσης, ‘ενας πίνακας οργάνων βρίσκεται πίσω από το τιμόνι δύο ακτίνων με επίπεδη βάση.

Οι πίσω επιβάτες έχουν πρόσβαση σε μια οθόνη ψυχαγωγίας οροφής 17,3 ιντσών. Eπίσης, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 11 αερόσακους, 23 ηχεία, ψυγείο ενσωματωμένο στην κεντρική κονσόλα και HUD.