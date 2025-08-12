ARMAND DUPLANTIS 🇸🇪 bate el RÉCORD DEL MUNDO de salto con pértiga de nuevo.
6️⃣.2️⃣9️⃣ pic.twitter.com/0Na8SDPxWa
— DeportesOlímpicos (@OlympicDeportes) August 12, 2025
Λύγισε στα πέναλτι η Εθνική πόλο γυναικών Κ20: Ήττα με σκορ 15-14 από τις ΗΠΑ
Η δεύτερη αναμέτρηση της Εθνικής πόλο Γυναικών Κ20, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βραζιλία, άφησε πικρή γεύση. Στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» των πέναλτι, η Ελλάδα ηττήθηκε με 5-4 από τις ΗΠΑ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας πήρε έναν βαθμό από αυτή την αναμέτρηση και βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου με […]
Αγώνας πόλο στην «Άγρια Δύση»: Πυροβολισμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 γυναικών
Στον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κ20 γυναικών, το οποίο διεξάγεται στη Βραζιλία, βρέθηκαν αντίπαλες η Κίνα και ο Καναδάς. Ωστόσο, η αναμέτρηση γρήγορα μετατράπηκε σε ταινία δράσης, με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς. Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη και η Κίνα βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 3-2, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αρχικά, […]
Εθνική πόλο Νέων Γυναικών: Με το «δεξί» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 και νίκη με 13-11 επί της Ιταλίας
Πρεμιέρα με νίκη επί της Ιταλίας, για την Εθνική πόλο Νέων γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 που διεξάγεται στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα δυσκολεύτηκα, πάλεψαν και στο τέλος επικράτησαν με σκορ 13-11, ξεκινώντας με το «δεξί» τη διοργάνωση
Τσιτσιπάς: «Είναι σπουδαίος άνθρωπος ο πατέρας μου – Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έπλεξε το εγκώμιο του πατέρα του