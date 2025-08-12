Κάθε μέρα που περνάει με τον Κάρλες Πέρεθ να αισθάνεται καλύτερα, είναι μία καλύτερη μέρα για τον Άρη. Και μάλιστα σε μία δύσκολη περίοδο αναμονής μέχρι την σέντρα του πρωταθλήματος.

Ο 27χρονος άσσος άρχισε από χθες να παίρνει κομμάτια των προπονήσεων και στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα μπήκε πιο εντατικά, γεμίζοντας με αισιοδοξία τους ανθρώπους της ομάδας.

Δεν ήταν λίγο αυτό που συνέβη στον Ίβηρα εξτρέμ πριν δύο εβδομάδες με το σκυλί που τον δάγκωσε. Ούτε είναι υπερβολή για τον Άρη να ελπίζει ότι θα το ξεπεράσει τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, για να βάλει πλάτη από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος;

Ο Πέρεθ αποτελεί την πιο ποιοτική και… διαφημισμένη κίνηση της ομάδας το φετινό καλοκαίρι. Είναι η… εμμονή του Ρούμπεν Ρέγες και ο ποδοσφαιριστής που έχει την ικανότητα να «κουβαλήσει» τον Άρη σε μία δύσκολη περίοδο μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και στην προσπάθειά του για μία καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα.

Για όλα τα παραπάνω, οι «κιτρινόμαυροι» είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση του Πέρεθ τις τελευταίες μέρες. Του αφήνουν χώρο για να κάνει το βήμα παραπάνω όποτε αισθάνεται αυτός έτοιμος, όντας ικανοποιημένοι από την πρόοδό του.

Το ιδανικό για τον Μαρίνο Ουζουνίδη υα είναι να του δώσει κάποια χρήσιμα αγωνιστικά λεπτά στο φιλικό της επόμενης Κυριακής (17/08) με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν περάσει αυτές τις «εξετάσεις», τότε θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τα βασικά πλάνα του 56χρονου τεχνικού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΝΠΣ Βόλο.