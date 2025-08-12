Αντί να επιλέξει κάποιο ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ο Γιάννης Στάνκογλου προτίμησε έναν εναλλακτικό προορισμό, τον οποίο επισκέφθηκε μαζί με τα παιδιά του. Ο ηθοποιός ταξίδεψε στη Σρι Λάνκα, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του και την κόρη του, Φοίβη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, ο ίδιος δημοσιεύει στιγμιότυπα από το ταξίδι μέσω των social media, μοιράζοντας εικόνες και βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους. Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μαζί με την κόρη του να τραγουδούν.

Οι δυο τους στέκονται μπροστά από τον επιβλητικό βράχο Sigiriya – γνωστό και ως Lion Rock – ο οποίος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μαζί, ερμηνεύουν ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι από τον Βώλακα της Δράμας.

«Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, κοίτα με, κοίτα, κοίτα με, κοίτα πρώτη μου αγάπη, σήμερα είμαι εδώ», ακούγονται να τραγουδούν, συνεχίζοντας με τους στίχους: «Σήμερα είμαι εδώ, αγάπη μου, σήμερα είμαι εδώ, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πάω στην πόλη».