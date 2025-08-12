Η Έμα Στόουν αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία την ευγνωμοσύνη που νιώθει για τον ρόλο της ως μητέρα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής στη νέα της συνέντευξη στη Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον Ντέιβ ΜακΚάρι από τον Σεπτέμβριο του 2020, μοιράζεται πλέον την καθημερινότητα με την κόρη της, Λουίζ Τζιν, ηλικίας τεσσάρων ετών. Αξίζει να σημειωθεί πως το δεύτερο όνομα της μικρής αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μητέρα της Στόουν, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η ηθοποιός στους οικογενειακούς δεσμούς.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σίγουρα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό σχετικά με το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Οι επιρροές της μητρότητας στις επαγγελματικές επιλογές

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου δεν διστάζει να παραδεχτεί πως η μητρότητα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στη δουλειά της. Όπως εξομολογήθηκε, πλέον λαμβάνει πάντα υπόψη τον χρόνο που θα χρειαστεί να απουσιάσει από το πλάι της κόρης της για τις ανάγκες των γυρισμάτων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις καλλιτεχνικές της επιλογές.

«Τα έχει εξορθολογίσει όλα», υπογράμμισε η Στόουν, προσθέτοντας: «Είναι κλισέ, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και τα απλουστεύει όλα». Το μητρικό ένστικτο φαίνεται να έχει απλουστεύσει τις προτεραιότητές της, φέρνοντας στο προσκήνιο ό,τι πραγματικά έχει αξία.

Σε ερώτηση αν η μητρότητα της επέτρεψε να διευρύνει τη συναισθηματική της γκάμα ως ηθοποιός, η σταρ απάντησε: «Πιστεύω ότι ξεκλειδώνει διαφορετικά πράγματα». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, αλλά νιώθω όλα όσα είναι πιθανό να νιώσω, επειδή τα πάντα έχουν ξεχειλίσει μέσα μου», αναδεικνύοντας τον βαθύ αντίκτυπο της νέας της αυτής ιδιότητας.

Διακρίσεις και αφιερώσεις στην οικογένεια

Στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, η Έμα Στόουν απέσπασε το δεύτερο βραβείο Όσκαρ της καριέρας της, το οποίο αφιέρωσε με συγκίνηση στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, δήλωσε: «Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ», πριν αφιερώσει το βραβείο για την ερμηνεία της ως Bella Baxter στην ταινία «Poor Things» του Λάνθιμου.

Δεν παρέλειψε, βέβαια, να αναφερθεί στη μικρή της κόρη, τονίζοντας: «Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει 3 ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ».

Ιδιωτική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Το διάσημο ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει στη Νέα Υόρκη, επιδιώκει με συνέπεια να κρατά μακριά την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία της κόρης τους, όπως αναφέρει και το περιοδικό People.