Μυστικές διακοπές στην Ελλάδα για τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας.

Οι Ισπανοί γαλαζοαίματοι και οι κόρες τους, η 19χρονη πριγκίπισσα Λεονόρ και η 18χρονη Ινφάντα Σοφία, φέρονται να πέταξαν στην Αθήνα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στις 9:30 μ.μ., σύμφωνα με το Mujer Hoy.

Όπως εξηγεί το ισπανικό περιοδικό Hola!, τα αρχεία πτήσεων του αεροσκάφους Falcon που χρησιμοποιεί η ισπανική βασιλική οικογένεια έχουν δημοσιοποιηθεί από πέρυσι, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

Πού μένουν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια

Σύμφωνα με το Hola, πιστεύεται ότι ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια διαμένουν στην έπαυλη των Ολλανδών royals, του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, στο Κρανίδι Αργολίδας.

Η έπαυλη αγοράστηκε το 2012 από τον Γερμανό φωτογράφο Μάνφρεντ Ρίκερ για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάνω από 4.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει τρία ξεχωριστά κτίρια, γήπεδο τένις, πισίνα, ιδιωτική παραλία και ένα αποκλειστικό λιμάνι. Είναι επίσης περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση, εξασφαλίζοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

«Οι διακοπές τους στην Ελλάδα είναι η πραγματική τους απόδραση. Παρόλο που ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η οικογένειά τους περνούν παραδοσιακά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μαγιόρκα, το νησί είναι πολύ ανοιχτό στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό», λέει η Αντρέα Κααμάνο, διευθύντρια Ψηφιακού Περιεχομένου του περιοδικού Hello.

«Οι διακοπές τους στην Ελλάδα είναι η πραγματική τους απόδραση από τα φώτα της δημοσιότητας –είναι εξαιρετικά ιδιωτικές και εκεί μπορούν πραγματικά να χαλαρώσουν. Έχουν μια θερμή σχέση με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους και έχουν μείνει και στο παρελθόν στο εξοχικό του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι επέλεξαν να ταξιδέψουν ξανά εκεί φέτος» προσθέτει.

Να σημειωθεί, πάντως, πως την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι και οι Ολλανδοί royals βρίσκονται στην Ελλάδα όπου πραγματοποιούν διακοπές διαρκείας 8 εβδομάδων, προκαλώντας μάλιστα αντιδράσεις στην πατρίδα τους.

Η φιλία με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους

Γιατί όμως ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επέλεξαν την Ελλάδα; Τα δύο βασιλικά ζεύγη μοιράζονται στενούς προσωπικούς δεσμούς.

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ, η 21χρονη πριγκίπισσα Καταρίνα – Αμαλία, αναγκάστηκε να μετακομίσει για ένα χρόνο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, λόγω απειλών απαγωγής μετά την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ το 2022.

Πέρυσι, μάλιστα, ο Βίλεμ Αλεξάντερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την ισπανική βασιλική οικογένειά για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου για την κόρη του, λέγοντας: «Πέρυσι, οι συνθήκες την ανάγκασαν να ζήσει για λίγο στη Μαδρίτη. Από εκεί, μπόρεσε να συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις ευγενικές προσπάθειες πολλών συμπατριωτών σας και εσάς των ίδιων. Μια συγκινητική επίδειξη φιλίας σε μια δύσκολη στιγμή. Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου σε εσάς και σε όλους όσοι βοήθησαν να κανονιστεί αυτό».

Οι δεσμοί του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια με την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του βασιλιά Φελίπε, βασίλισσα Σοφία, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Δεν αποκλείεται μάλιστα, κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα, οι Ισπανοί royals να συναντηθούν με τα ξαδέρφια τους, τον Παύλο ντε Γκρες, την Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους εάν, φυσικά, συμπέσουν οι διακοπές τους το ίδιο χρονικό διάστημα.

