Ο Τζον Ράμπο επιστρέφει… από την αρχή, με νέο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληθώρα ρεπορτάζ που επικαλούνται το Deadline, ο Νόα Σεντινέο θα ενσαρκώσει τον νεαρό Τζον Ράμπο σε μια ταινία πρίκουελ που θα αφηγείται τα χρόνια του στον Πόλεμο του Βιετνάμ. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Φινλανδός Γιαλμάρι Χελάντερ (του «Sisu»), ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοχράμπ Νοσιρβανί («Black Adam»). Στο project βρίσκεται η Millennium Media, με στόχο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στην Ταϊλάνδη το 2026. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τον Ράμπο σε πέντε ταινίες από το 1982, δεν συμμετέχει επί του παρόντος, αλλά έχει ενημερωθεί για την επιλογή του Σεντινέο.

Αν και ακόμη δεν έχει κλειδώσει στούντιο διανομής, η Lionsgate προβάλλει ως φαβορί λόγω του ιστορικού της με τα πιο πρόσφατα φιλμ του franchise και της συνεργασίας της με τον Χελάντερ στο «Sisu». Η κατεύθυνση της ταινίας είναι σαφής: ένα origin story που επανασυστήνει τον χαρακτήρα μέσα από τις εμπειρίες του στο Βιετνάμ και την ψυχική/σωματική μεταμόρφωση που θα οδηγήσει στον Ράμπο του «First Blood». Για τον 29χρονο Σεντινέο, που πρόσφατα κινήθηκε προς πιο «action» ρόλους, το εγχείρημα είναι το πιο φιλόδοξο βήμα της καριέρας του—και, για το ίδιο το brand «Rambo», μια δοκιμασία ανανέωσης χωρίς το εμβληματικό πρόσωπο του Σταλόνε στο προσκήνιο.

Το τι διακυβεύεται; Η ισορροπία ανάμεσα στην αναγνωρίσιμη μυθολογία και σε μια νέα γενιά θεατών. Αν η παραγωγή επιβεβαιώσει τα χρονοδιαγράμματα και βρει τον σωστό τόνο, ο Ράμπο μπορεί να ξαναγεννηθεί ως πολεμικό δράμα προέλευσης, προσαρμοσμένο στο 2020s–30s κινηματογραφικό τοπίο, χωρίς να προδώσει το DNA του χαρακτήρα που σφράγισε την pop culture.