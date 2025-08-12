Σε σημαντική επιτυχία της Αστυνομίας οδήγησε η στοχευμένη δράση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, το οποίο, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που είχε θέσει στο στόχαστρο περίπτερα και μίνι μάρκετ στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για ενεργή συμμετοχή στη συμμορία. Η δικογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των υπολοίπων μελών της ομάδας.

Συντονισμένες ενέργειες και σύλληψη του 19χρονου

Κατόπιν εντατικής έρευνας και αξιολόγησης στοιχείων για ληστρικές επιθέσεις σε περίπτερα και μίνι μάρκετ, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 19χρονο μεσημβρινές ώρες στις 7 Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Ηρακλείου. Η ταυτοποίηση της συμμετοχής του στην εγκληματική δραστηριότητα ήρθε λίγες ώρες μετά από μία ακόμη ληστεία, κατά την οποία, το ίδιο πρωινό, ο συλληφθείς και συνεργός του ακινητοποίησαν υπάλληλο περιπτέρου απειλώντας τον με μαχαίρι. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή.

Δομημένη δράση και έντονη βία

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της προανακριτικής έρευνας, η συγκεκριμένη συμμορία δραστηριοποιούνταν από τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, έχοντας στόχο τη συστηματική διάπραξη ληστειών για την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους. Η ομάδα, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες οπότε η παρουσία πολιτών είναι περιορισμένη, επέλεγε να προσεγγίζει τα θύματά της σε περίπτερα και μίνι μάρκετ. Τα μέλη δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια για να απειλήσουν τους υπαλλήλους, ενώ σε περιπτώσεις αντίστασης προέβαιναν και σε άσκηση σωματικής βίας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του νεαρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ενδύματα που σχετίζονται με τη διάπραξη των ληστειών, δύο τρίφτες, επτά κινητά τηλέφωνα και ένα μαχαίρι.

Εξιχνίαση πέντε υποθέσεων σε τρεις περιοχές

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας. Ο 19χρονος κατηγορούμενος, συνοδεία της σχηματισθείσας δικογραφίας σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.