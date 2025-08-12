Δημοφιλή
Intel: Σε «σπιράλ θανάτου» η εταιρεία – Πώς έχασε την πρωτοκαθεδρία, γιατί την έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ
Η εταιρεία-σύμβολο της τεχνολογικής εξέλιξης για πολλά χρόνια, Intel, όχι μόνο έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή επεξεργαστών αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Το πρωί της 7ης Αυγούστου, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social: «Ο διευθύνων σύμβουλος της INTEL πρέπει να παραιτηθεί, αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό […]
DHL: Παγκόσμιος κίνδυνος για το εμπόριο από τους αμερικανικούς δασμούς
Η αβεβαιότητα στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές
Φρενίτιδα για τον χρυσό, ράλι της τιμής στις αγορές
Ο «πόλεμος» των δασμών που έχει κηρύξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με θύμα και την Ελβετία, εκτινάσσει την τιμή του χρυσού, εντείνοντας την τάση που προκαλεί η γεωπολιτική και οικονομική ανασφάλεια.
Η νέα «ντρίμπλα» της Apple αξίας 100 δισ. δολλαρίων
Η Apple ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειές της να επαναφέρει σημαντικά τμήματα της παραγωγής της στο αμερικανικό έδαφος. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στις πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την επιστροφή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τόπο του και έχει ήδη απειλήσει την Apple […]
Τραμπ: Δασμοί 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ
Σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη στρατηγική του σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές, δίνοντας έμφαση σε ημιαγωγούς και τσιπ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε για την ενδεχόμενη επιβολή δασμών 100% στα συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως όποιες επιχειρήσεις έχουν […]