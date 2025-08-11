Ο Άγγελος Ποστέκογλου, απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα!

Ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, έχει επιλέξει την Πάρο, ώστε να «αναπαυθεί» το καλοκαίρι.

Εκεί, δείχνει να περνάει όμορφα το χρόνο του.

Ο νικητής του Europa League με τα «Σπιρούνια», εθεάθη σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Σ’ αυτό, δοκίμασε πιάτα από τον σεφ του μαγαζιού, Στέφανο Σαράτση. Ο 53χρονος μάγειρας, περιποιήθηκε τον Ποστέκογλου και έγινε… viral!

Former #thfc Head Coach Ange Postecoglou living his best life! 😎🥩 pic.twitter.com/xFq40HVwpL — Spurs Army (@SpursArmyTweets) August 11, 2025

Ο γνωστός σεφ, τάισε μπριζόλα τον Έλληνα προπονητή και αυτός το… χάρηκε! Οι εκφράσεις του προσώπου, τα είπαν όλα και το κοινό τον αποθέωσε στα social media!

View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)

Άλλωστε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Ange» επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές του. Στο, πολύ, πρόσφατο παρελθόν το έχει ξανακάνει.

Στις αρχές Ιουνιού, λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο του Μπιλμπάο, βρέθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί, έζησε τις τελευταίες του μέρες ως προπονητής των «Πετεινών».

Μόλις επέστρεψε στην Αγγλία, έμαθε τα… μαντάτα. Ο Ντάνιελ Λέβι, τον ενημέρωσε για την απόφαση του συλλόγου. Λίγο αργότερα, η Τότεναμ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ποστέκογλου από την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων.