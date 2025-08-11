Ο Ρουί Βιτόρια βλέπει τις επιλογές του για την κορυφή της επίθεσης να αυξάνονται ενόψει του κρίσιμου εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Σαχτάρ, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης κατάφερε να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης χωρίς ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού, που το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, θα συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή των «πράσινων» για το παιχνίδι της Πέμπτης (14/08) στην Κρακοβία, το οποίο έχει καθοριστική σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Παρά την επιστροφή του Ιωαννίδη, το προβάδισμα για μια θέση στην αρχική ενδεκάδα εξακολουθεί να έχει ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και θεωρείται πιο έτοιμος για να ξεκινήσει σε μια τόσο απαιτητική αναμέτρηση.