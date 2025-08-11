Αναμέτρηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος στο Μαϊάμι; Αμέ και μάλιστα με τις ευλογίες της ομοσπονδίας!

Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ, θα αναμετρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ερχόμενο Δεκέμβριο!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Spanish FA has approved moving the Villarreal vs Barcelona match to Miami and has referred the matter to UEFA. pic.twitter.com/H3QjiYhmDr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας (11/08), η RFEF, έδωσε το πράσινο φως στις δύο ομάδες.

Έτσι, η αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα, για την 17η αγωνιστική της LA LIGA, θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Spanish FA has approved Villarreal 🆚 Barcelona to be played in Miami at the Hard Rock Stadium 😮 Only UEFA/FIFA approval is still needed before the game in December can take place in Miami 🌴 pic.twitter.com/ta19IUSqNQ — 433 (@433) August 11, 2025

Στις 20 Δεκεμβρίου 2025, η «καρδία» του ισπανικού ποδοσφαίρου, θα χτύπα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έδρα του αγώνα, το «Hard Rock Stadium», του Μαϊάμι. Γήπεδο, το οποίο αποτελεί «σπίτι» της τοπικής Ίντερ, του Λιονέλ Μέσι.

Stadium of the Day 🔥 🏟️ Hard Rock Stadium 📍 Miami Gardens, Florida 🗣️ 64,767 🏗️ August 26th, 1987 pic.twitter.com/cYR4EKzTIg — College Football Overtime (@CFB_Overtime) May 6, 2025

Η ανακοίνωση της RFEF για το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

«Στη συνεδρίασή του στις 11 Αυγούστου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της RFEF πληροφορήθηκε το αίτημα της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής της Πρώτης Κατηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami ➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

Τώρα, απομένει η έγκριση της UEFA και της FIFA. Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, θα υποβάλει αίτημα στην UEFA για την έναρξη των διαδικασιών για την επακόλουθη έγκριση από τη FIFA για τον αγώνα.

Έτσι, η αναμέτρηση, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεθνών Αγώνων της FIFA και τους εκτελεστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από την RFEF.