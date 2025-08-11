Αναμέτρηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος στο Μαϊάμι; Αμέ και μάλιστα με τις ευλογίες της ομοσπονδίας!

Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ, θα αναμετρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ερχόμενο Δεκέμβριο!

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας (11/08), η RFEF, έδωσε το πράσινο φως στις δύο ομάδες.

Έτσι, η αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα, για την 17η αγωνιστική της LA LIGA, θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2025, η «καρδία» του ισπανικού ποδοσφαίρου, θα χτύπα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έδρα του αγώνα, το «Hard Rock Stadium», του Μαϊάμι. Γήπεδο, το οποίο αποτελεί «σπίτι» της τοπικής Ίντερ, του Λιονέλ Μέσι.

Η ανακοίνωση της RFEF για το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

«Στη συνεδρίασή του στις 11 Αυγούστου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της RFEF πληροφορήθηκε το αίτημα της Βιγιαρεάλ και της Μπαρτσελόνα να διεξαχθεί ο αγώνας της 17ης αγωνιστικής της Πρώτης Κατηγορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τώρα, απομένει η έγκριση της UEFA και της FIFA. Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, θα υποβάλει αίτημα στην UEFA για την έναρξη των διαδικασιών για την επακόλουθη έγκριση από τη FIFA για τον αγώνα.

Έτσι, η αναμέτρηση, θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διεθνών Αγώνων της FIFA και τους εκτελεστικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από την RFEF.

