Όλο και περισσότερες είναι εκείνοι που καταφεύγουν σε φάρμακα για τους διαβητικούς ώστε να καταφέρουν να αδυνατίσουν. Η μεγάλη ζήτηση που υπήρξε τον τελευταίο καιρό είχε δημιουργήσει αλυσιδωτές εκρήξεις στην αγορά τον φαρμάκων των διαβητικών, καθώς τα σκευάσματα εξαφανίζονταν το ένα μετά το άλλο και οι ασθενείς έψαχναν τα φάρμακά τους.

Ωστόσο, πλέον τα φάρμακα για τον διαβήτη θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στο αδυνάτισμα και σύντομα θα μπορούν να συνταγογραφούνται και για την απώλεια βάρους.

Όπως είπε ο παθολόγος, Σωτήρης Αδαμίδης, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», υπάρχει ήδη έγκριση στις ΗΠΑ να χορηγούνται αυτά τα φάρμακα, κάτι που θα γίνει και στην Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις όμως.

«Θα μπορούν να χορηγούνται αρκεί να ο ασθενής να έχει έναν υψηλό δείκτη PMA, να έχει συγκεκριμένο ύψος και πάνω από 120 κιλά. Τα φάρμακα αυτά έχουν σώσει κόσμο. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως έχουν βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου του καρκίνου. Ασθενείς με άπνοια, δεν έχουν πια μετά από τη χορήγηση. Αν η επιλογή των ασθενών γίνει σωστά, τότε δεν θα υπάρχουν παρενέργειες.