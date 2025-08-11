- ΕΕ – Κάλας: Διατλαντική ενότητα και στήριξη Ουκρανίας ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου
- Θεσσαλονίκη: Φρίκη από την κατάθεση της 10χρονης – «Πάλευα να ξεφύγω από αυτόν,αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου που μου κρατούσε τα χέρια…»
- Κίνα: Nέο σούπερ trend βοηθάει τους ενήλικες να καταπολεμούν το άγχος τους με την… πιπίλα
Ξανά μητέρα η Άριελ Κωνσταντινίδη – Φωτογραφίζει την κόρη της
Η Άριελ Κωνσταντινίδη κρατά στα χέρια της τη νεογέννητη κορούλα της.
Γιατί Χάρι και Ουίλιαμ χάνουν το σπίτι της μητέρας τους – Ποιος διεκδικεί τα κλειδιά της οικίας
Όταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα απεβίωσε, οι γιοι της, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Πρίγκιπας Χάρι, κληρονόμησαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, η οποία ανέρχονταν στα £13 εκατομμύρια, περιλαμβανομένων των προσωπικών της αντικειμένων, κοσμημάτων και χρημάτων. Τα χρήματα αυτά επενδύθηκαν, με αποτέλεσμα η περιουσία να αυξηθεί και να ξεπεράσει τα £20 εκατομμύρια μέχρι την ενηλικίωσή […]
Έμμα Τόμσον: Αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού την ημέρα που πήρε διαζύγιο
Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είχε μόλις χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία έχει μια κόρη, την Τίφανι Τραμπ
Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν: Η αμηχανία στην Τζαμάικα και οι θέσεις που προκάλεσαν σχόλια
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν έχουν συνηθίσει… στη βασιλική μεταχείριση κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Έτσι, όταν εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας Bob Marley: One Love και τους δόθηκαν θέσεις, τρεις σειρές από το μπροστινό μέρος του θεάτρου, δύσκολα έκρυψαν το σοκ τους. Κατά τη διάρκεια της λαμπερής εκδήλωσης στο Θέατρο Carib, το ζευγάρι […]
Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει κρουαζιέρα με σούπερ γιοτ στα ελληνικά νησιά
Η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνει πολυτελείς διακοπές στα ελληνικά νησιά με το σούπερ-γιοτ «Zenobia» αξίας 30 εκατ. λιρών, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Γουάφικ Σαΐντ, φορώντας φλοράλ φόρεμα και μαύρα γυαλιά ηλίου.