Δεν έχουν περάσει λίγα χρόνια από τότε που η Formula1 είχε στο πρόγραμμα της γκραν πρι στην Κωνσταντινούπολη και όπως φαίνεται η γείτονα χώρα επιθυμεί και ονειρεύεται την μεγαλοπρεπή επιστροφή της στο γρηγορότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα ο υπεύθυνος και πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού ο Ερέν Ουλτσερτοπράγκι δήλωσε ότι έχουν ανοίξει ήδη συζητήσεις με την FIA ώστε πολύ γρήγορα – ίσως και το 2026 – να μπουν και πάλι στο πρόγραμμα αγώνων της Formula1.

O ίδιος φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις προχωρημένες συζητήσεις που έχουν με τη FIA: «Εχουμε εντατικές συζητήσεις με τη διαχείριση της F1 και τη FIA. Υπάρχει μια ισχυρή δέσμευση από την κυβέρνηση να φέρει την Τουρκία πίσω στο καλεντάρι της Formula 1 με μόνιμη και μακροπρόθεσμη συμφωνία», δήλωσε ο Ερέν Ουλτσερτοπράγκι στο Autosport. «Όπως είναι γνωστό, το καλεντάρι του 2026 έχει ήδη ανακοινωθεί. Παρ ‘όλα αυτά, σε περίπτωση που ένας αγώνας δεν μπορεί να κρατηθεί για διάφορους λόγους, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε το τουρκικό γκραν πρι». Κοινώς, η Τουρκική αγωνιστική αρχή προσβλέπει στο …στραβοπάτημα των άλλων για να εισέλθει ξανά στο πρωτάθλημα της Formula1.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τούρκικη Ομοσπονδία Αθλητισμού ανακοινώνει τα σενάρια επιστροφής της στην F1. Πριν από δύο χρόνια οι υπεύθυνοι της πίστας, είχαν τονίσει το ενδεχόμενο επιστροφής στο καλεντάρι, αγνοώντας το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πίστα είχε βγει εκτός προγράμματος λόγω πολύ σοβαρών προβλημάτων που είχε με πολλές τεχνικές ατέλειες, παραλείψεις και θέματα ασφάλειας.

Ιστορικά, η γειτονική μας χώρα φιλοξένησε αγώνα της Formula 1 την περίοδο 2005- 2011, και έπειτα και πάλι το 2020 εξαιτίας των περιορισμών του Covid που είχαν βγάλει αρκετά γκραν πρι από το καλεντάρι και η πίστα στην Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε λύση ανάγκης. Πάντως, στο Τουρκικό GP το ρεκόρ γύρου το έχει ο Φέτελ από το 2011 με 1:25.049.