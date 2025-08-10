Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επανασυνδέθηκε επαγγελματικά με τον πατέρα του. Ο Έλληνας τενίστας, θα συνεργαστεί και πάλι με τον Απόστολο Τσιτσιπά, στην προσπάθεια επιστροφή του στις καλές εμφανίσεις.

Ο 27χρονος αθλητής, μίλησε στο tennischannel.com. Παρουσιάστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος, αποθεώνοντας τον μπαμπά του. Τα λόγια του άκρως κολακευτικά και το σύνθημα για τη συνέχεια δόθηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα – γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι.

Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε και κακές στιγμές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ανοιχτός και τόσο ειλικρινής μαζί του. Οπότε είναι σημαντικό για μένα να αρχίσω να αναπτύσσω αυτή τη συνήθεια και αυτό το είδος “τελετουργίας” του να είμαι καλύτερος στην επικοινωνία, ειδικά όταν είμαι γύρω του. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί.

Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος που είμαι σήμερα. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να είναι αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.