Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Europa League, «κόλλησε» στην έδρα της Καρπάτι, μένοντας στο 3-3 για τη 2η αγωνιστική του ουκρανικού πρωταθλήματος.

🤝 Нічия 3:3 в напруженому матчі з «Карпатами» у Львові 👊 ⚽️ Невертон ⚽️ Кауан Еліас ⚽️ Аліссон 👀 Тепер усі думки – про гру Ліги Європи з «Панатінаїкосом» у Кракові 14 серпня.

Η ομάδα του Αρντά Τουράν προηγήθηκε στο 82’ με 3-2, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 91’ και κατάφεραν να πάρουν βαθμό από τους «ανθρακωρύχους».

Τα γκολ για τη Σαχτάρ πέτυχαν οι Νέβερτον, Κάουα Ελίας και Άλισον. Ο Τούρκος τεχνικός της Σαχτάρ, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας ανάσες σε βασικούς παίκτες ενόψει της ευρωπαϊκής μάχης με το «τριφύλλι».

Η ενδεκάδα με την οποία αγωνίστηκε η Σαχτάρ: Ρίζνικ, Κονόπλια, Γκραμ, Μπόνταρ, Αζαρόβι, Μαρλόν Γκόμες, Μπονταρένκο, Σουντάκοφ, Πεντρίνιο, Κάουα Ελίας, Νέβερτον.