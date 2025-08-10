Πρεμιέρα της νέας σεζόν στην Αγγλία, με άσχημες εικόνες στο «Γουέμπλεϊ».

📸 – The minute of silence for Diogo Jota had to get stopped after 10 seconds due to lots of people interrupting the silence. pic.twitter.com/MYj4mMSdyS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 10, 2025

Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, ανοίγουν την αυλαία της αγωνιστικής περιόδου. Στο «ναό» του ποδοσφαίρου, διεκδικούν το Community Shields.

Οι «Reds», δίνουν την πρώτη τους επίσημη αναμέτρηση, μετά την απώλεια του Ντιόγκο Ζότα.

Σε κλίμα συγκίνησης, οι παίκτες και οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, τίμησαν τον θανόντα φίλο τους.

Wembley rend à son tour hommage à Diogo Jota 🇵🇹 et André Silva 🇵🇹 avant le Community Shield. 💐🕊️pic.twitter.com/Nm9LvYjoug — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2025

Καθώς όλα πήγαιναν καλά, ήρθε η ενός λεπτού σιγή. Εκείνη τη στιγμή, οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας, αποφάσισαν να αμαυρώσουν τον αγώνα.

Unfortunately no respect shown by Crystal Palace fans. The silence disrupted. Incomprehensible given the closeness of the tragedy to current players and staff.#LFC #LiverpoolFC #CRYLIV #Wembley #CommunityShield pic.twitter.com/16UaD9PoFU — LFC Photo (@LFCphoto) August 10, 2025

Ενώ σύσσωμες οι ομάδες, παρέμεναν σιωπηλές, κάποιοι διατάραξαν την καθολική ησυχία.

Μερίδα οπαδών της Κρίσταλ Πάλας, ξεκίνησε να γιουχάρει και να φωνάζει συνθήματα. Αυτή τους η κίνηση, ανάγκασε τον διαιτητή του αγώνα να σταματήσει νωρίτερα και να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτό ένα λεπτό.

Τα «γιουχαρίσματα» των φίλων της Πάλας

Lamentable imagen de los aficionados del Crystal Palace en Wembley gritando y haciendo ruido durante el minuto de silencio por Diogo Jota y André Silva. El fondo del Liverpool ha terminado abucheando a los Eagles por su actitud antes de romper en aplausos. #LFC pic.twitter.com/il9XfNPrsh — Pablo Montaño (@pabmontano) August 10, 2025

Η αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, τα λέει όλα. Ο Αιγύπτιος σταρ, μόλις άκουσε τις αποδοκιμασίες, «αγρίεψε». Με έναν μορφασμό γεμάτο οργή, έκανε φανερή την απογοήτευσή του!