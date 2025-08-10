Πρεμιέρα της νέας σεζόν στην Αγγλία, με άσχημες εικόνες στο «Γουέμπλεϊ».

Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας, ανοίγουν την αυλαία της αγωνιστικής περιόδου. Στο «ναό» του ποδοσφαίρου, διεκδικούν το Community Shields.

Οι «Reds», δίνουν την πρώτη τους επίσημη αναμέτρηση, μετά την απώλεια του Ντιόγκο Ζότα.

Σε κλίμα συγκίνησης, οι παίκτες και οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ, τίμησαν τον θανόντα φίλο τους.

Καθώς όλα πήγαιναν καλά, ήρθε η ενός λεπτού σιγή. Εκείνη τη στιγμή, οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας, αποφάσισαν να αμαυρώσουν τον αγώνα.

Ενώ σύσσωμες οι ομάδες, παρέμεναν σιωπηλές, κάποιοι διατάραξαν την καθολική ησυχία.

Μερίδα οπαδών της Κρίσταλ Πάλας, ξεκίνησε να γιουχάρει και να φωνάζει συνθήματα. Αυτή τους η κίνηση, ανάγκασε τον διαιτητή του αγώνα να σταματήσει νωρίτερα και να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτό ένα λεπτό.

Τα «γιουχαρίσματα» των φίλων της Πάλας

Η αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ, τα λέει όλα. Ο Αιγύπτιος σταρ, μόλις άκουσε τις αποδοκιμασίες, «αγρίεψε». Με έναν μορφασμό γεμάτο οργή, έκανε φανερή την απογοήτευσή του!

