Παίκτης του Ολυμπιακού, με κάθε επισημότητα, ο Δημήτρης Σιόβας!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC Academy (@olyfcacademy)

Όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, το απόγευμα της Κυριακής (10/08), ο Έλληνας στόπερ, επέστρεψε στο Ρέντη.

Ο 37χρονος αμυντικός, με την τεράστια εμπειρία, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα Β του συλλόγου.

Ο Σιόβας, θα φορέσει τα ερυθρόλευκα, για πρώτη φορά μετά το 2017.

Στην προηγούμενη θητεία του (2012-2017), έγραψε ιστορία. Συνολικά, κατέγραψε 107 συμμετοχές. Σ’ αυτές, βρήκε δίχτυα τρεις φορές, ενώ μοίρασε και τέσσερα γκολ στους συμπαίκτες του. Στο «λιμάνι», κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους. Πρωταθλητής Ελλάδος, τετράκις (2013,2014,2015,2016), αλλά και Κυπελλούχος, άλλες δύο φορές (2013, 2015).

Μετά τον Ολυμπιακό, ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ουέσκα, Λεγκανιές, Φορτούνα Σιτάρντ και ΠΑΣ Λαμία, οι μετέπειτα σταθμοί του!

Αναλυτικά η παρουσίαση του Δημήτρη Σιόβα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα. Ο έμπειρος αμυντικός γεννήθηκε στη Δράμα στις 16 Σεπτεμβρίου 1988.

Το 2006 από την Ακαδημία της Ξάνθης αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα και το 2008 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, απ’ όπου δόθηκε ως δανεικός στον Ιωνικό το 2009 και το 2012 ήρθε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με τα ερυθρόλευκα τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όποτε και πήγε στη Leganes αρχικά ως δανεικός και το καλοκαίρι ως μεταγραφή.

Το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε από την Huesca, συνεχίζοντας έτσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη La Liga και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στη Fortuna Sittard. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας και πλέον θα αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!», ανέφερε χαρακτηριστικά.