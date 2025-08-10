Η ΑΕΚ έχει δώσει τρία επίσημα ματς και το επόμενο το τέταρτο είναι το πιο καθοριστικό μέχρι το… επόμενο. Αν θέλουμε να εστιάσουμε σε κάτι ουσιαστικό, είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς βάσει της δουλειάς που έχει κάνει και μην κοιτάζοντας σε μεταγραφές ή ονόματα, έχει δημιουργήσει έναν κορμό οκτώ ποδοσφαιριστών και από εκεί και πέρα ψάχνει τα μπαλαντέρ του.

Επί της ουσίας υπάρχουν πέντε συν δύο ποδοσφαιριστές που λογίζονται βασικοί και αναντικατάστατοι. Ο λόγος για τους Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μάνταλος και Περέιρα. Βεβαίως το απόλυτο το έχουν μόνο οι πέντε πρώτοι, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μάνταλος έγινε αλλαγή στην Κύπρο γιατί προερχόταν από ενοχλήσεις και είχε και κάρτα και ο Περέιρα αντικαταστάθηκε μόνο όταν… έλιωσε απλά και μόνο για να πάρει και ο Γιόνσον χρόνο συμμετοχής.

Στην κατηγορία του βασικού κορμού ανήκει και ο Ζίνι. Ο 23χρονος Ανγκολέζος επιθετικός έχει παίξει στα 231’ από τα 270’ συνολικά λεπτά των τριών ευρωπαϊκών αγώνων και επιβεβαιώνεται εμπράκτως ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι μπροστά και από τον Πιερό, αλλά και από τον Μαρσιάλ.

Από εκεί και πέρα στο βασικό rotation του Σέρβου προπονητή βρίσκονται επί της ουσίας πέντε παίκτες που όλα δείχνουν ότι θα γίνουν έξι. Οι Πιερό, Πινέδα και Κοϊτά είναι οι τρεις παίκτες με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής (173’, 167’ και 161’) και ακολουθούν οι Γκατσίνοβιτς και Λιούμπισιτς (116’ και 114’ αντίστοιχα). Ο έκτος που αποκτήθηκε προτελευταίος είναι ο Μαρίν που έχει ήδη αγωνιστεί σε δύο ματς (92’) δείχνει ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει ο ένατος παίκτης της αγωνιστικής εξίσωσης του Νίκολιτς, οπότε αναζητούνται άλλοι δύο…

Ο ένας έχει βρεθεί αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Πρόκειται για τον Λούκα Γιόβιτς που ήρθε για να πάρει φανέλα βασικού. Ο Σέρβος επιθετικός πρέπει να μπει προσεκτικά στην αγωνιστική εξίσωση και από το ρεπορτάζ προκύπτει πως αν φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, θα είναι σε θέση να βοηθήσει έστω για λίγο στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Εντύπωση και μάλιστα ιδιαίτερη προκαλούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δε θα αναφερθούμε στους Σιμάνσκι και Μήτογλου, διότι οι παίκτες έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται ή στον Λαμέλα, ο οποίος έχει συμφωνήσει να λύσει το συμβόλαιό του. Ούτε θα σταθούμε στον Μπρινιόλι, γιατί ο Νίκολιτς ειδικά αυτή την εποχή δεν μπορεί να αλλάζει γκολκίπερ έχει επιλέξει ως πρώτο τον 30χρονο και πρέπει η ομάδα του ειδικά στα μετόπισθεν να αποκτήσει συνοχή και επικοινωνία.

Ένα γεγονός είναι το «άδειασμα» στον Μαρσιάλ. Περίεργη ή λανθασμένη η απόφασή του δεν είναι ειδικά αν κρίνει κανείς από την εικόνα του σε όσα ματς αγωνίστηκε. Από το να παίζει η ΑΕΚ με δέκα κάθε φορά που μπαίνει ο Μαρσιάλ στο γήπεδο εννοείται πως είναι προτιμότερο να είναι εκτός λίστας. Το τι θα κάνει η ΑΕΚ με τα 3,5 εκατ. ευρώ που έχει συμβόλαιο είναι θέμα της ΠΑΕ. Ας βρούνε αυτοί τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Ο Κουτέσα έπαιξε πέντε λεπτά στο πρώτο ματς, καθόλου στο Ντέμπρετσεν και για 23’ στην Κύπρο. Δε θέλω να είμαι άδικος μαζί του, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα πως είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν αγωνίζεται σε μία νέα θέση. Υπενθυμίζω ότι στην Ελβετία έκανε θραύση ως αριστερός εξτρέμ και η ΑΕΚ δεν παίζει με εξτρέμ.

Ο Πένραϊς δεν έχει αγωνιστεί καθόλου. Είναι ένα θέμα αν θα τον δούμε την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά αν κρίνω από αυτά που βλέπω από τον Νίκολιτς -που σε αντίθεση με κάποιους που πήγαν να φορτώσουν το λάθος στον Πήλιο στη φάση που σκόραρε ο Κακουλλής, ο Σέρβος έδειξε ως υπεύθυνο τον Ρέλβας- μάλλον θα προτιμήσει να ξεκινήσει κάποιον που δεδομένα στα αμυντικά του καθήκοντα τα έχει πάει έως τώρα εξαιρετικά.

Ο Γιόνσον με μόλις 16’ συμμετοχής είναι ένα αναπάντητο αίνιγμα, αλλά πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι όταν έρθει το αμυντικό χαφ δύσκολα θα βρίσκει χρόνο, ο Βίντα έχει αποδεχθεί το ρόλο του παγκίτη και ο Ελίασον είναι επίσης εκτός λίστας με το μέλλον του άγνωστο.