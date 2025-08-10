Ο «Πελέ της Παλαιστίνης» είναι νεκρός από ισραηλινά πύρα. Ωστόσο, η UEFA τον αποχαιρετά σαν να μην έγινε τίποτα.

Ο Σουλεϊμάν Ομπέιντ, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, άφησε την τελευταία του πνοή, την Τετάρτη (06/08) στη Λωρίδα της Γάζας.

Rest in peace to Suleiman Obeid. A legendary Palestinian footballer who was killed by Israeli occupational forces while waiting for humanitarian aid to feed his family. The Pelé of Palestine was a symbol of pride in a place too often denied joy. A thread. pic.twitter.com/DVw5owRbAv — VERSUS (@vsrsus) August 8, 2025

Ο θρυλικός Παλαιστίνιος ποδοσφαιριστής που σκοτώθηκε από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις, ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια για να θρέψει την οικογένειά του.

Όμως, UEFA, αποφάσισε να… φιμώσει το στόμα της. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα της, έκρυψε την αλήθεια.

«Αντίο στον Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, τον “Παλαιστίνιο Πελέ”.

Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the ‘Palestinian Pelé’. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

Η εναντίωση του κοινού

Αυτή η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, έφερε… κύμα αντιδράσεων.

Ο φίλαθλος κόσμος, όσο και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, άσκησαν την κριτική τους.

«Ποιος σκότωσε τον “Πέλε της Παλαιστίνης”»;

«Πως πέθανε»;

Τα βασικά, ειρωνικά, ερωτήματα του κόσμου, κάτω από το πόστ.

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο 33χρονος Αιγύπτιος, που στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο, απάντησε στην UEFA:

«Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», τόνισε.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

«Καυστικός», ήταν και ο Ερίκ Καντονά. Ο Γάλλος «θρύλος» του αθλήματος, με δημοσίευσή του στα social media, εξέφρασε τη γνώμη του.

«Το Ισραήλ μόλις σκότωσε τον σταρ της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ενώ περίμενε βοήθεια στη Ράφα. Τον ονόμασαν “Πελέ της Παλαιστίνης”. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ;;; ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 🇵🇸», υπογράμμισεο παλαίμαχος σταρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eric Cantona (@ericcantona)

Ο Άσαλ Ραντ, μελετητής της σύγχρονης ιστορίας της Μέσης Ανατολής, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός κατά της UEFA.

«”Αντίο”, σαν να πέθανε από γεράματα ή φυσικά αίτια. Δολοφονήθηκε από το Ισραήλ», το μήνυμά του.

Και ο δημοσιογράφος Αχμέντ Σιχάμπ-Ελντίν, δεν έμεινε αμέτοχος.

«Πόσο αξιολύπητο που δεν κατονομάζετε πώς τον σκότωσε το Ισραήλ ενώ ήταν στην ουρά για να πάρει βοήθεια για τα πεινασμένα παιδιά του. ΝΤΡΟΠΗ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο «Πελέ της Παλαιστίνης», αποτέλεσε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της χώρας του. Έγινε σύμβολο, ενός ολόκληρου λαού. Ο θάνατός του, ήταν δολοφονία. Η UEFA σιωπά…