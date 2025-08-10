Ο Λίντσεϊ Ρόουζ συγκαταλέγεται στους ποδοσφαιριστές που ο Άρης έχει θέσει εκτός πλάνων για τη νέα σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν μπροστά του τέσσερις επιλογές στο κέντρο της άμυνας.

Ο έμπειρος στόπερ δεν βρίσκεται, από καιρό τώρα, στο πλάνο της νέας σεζόν και ενδέχεται να είναι ο επόμενος για τον οποίο θα υπάρξουν εξελίξεις. Κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τις δικές του αποφάσεις σχετικά με τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ανάμεσα σε αυτές φαίνεται να βρίσκεται και ο Αστέρας Τρίπολης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα της Αρκαδίας έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αποκτήσει τον Γάλλο στόπερ, με την έγκριση του Σάββα Παντελίδη. Ο έμπειρος τεχνικός είχε συνεργαστεί με τον Ρόουζ στον Άρη στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19, γνωρίζοντας τις δυνατότητές του και την προσφορά που μπορεί να έχει στην άμυνα του Αστέρα, ο οποίος αναζητά κεντρικό αμυντικό.

Η τελική απόφαση ανήκει στον Ρόουζ, με τον Αστέρα να αναμένει την απάντησή του και τον Άρη να ελπίζει σε θετική έκβαση, ώστε να απαλλαγεί από ένα ακόμη συμβόλαιο που θέλει να αποδεσμεύσει.