Την ώρα που ο Άρης βιώνει ένα είδος… μαρτυρίου της αναμονής μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, τα μεταγραφικά ζητήματα έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα

Η πρόσφατη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Ρούμπεν Ρέγες στην Αθήνα έφερε τους «κιτρινόμαυρους», έβαλε τους «κιτρινόμαυρους» στις «ράγες» για την τελική ευθεία της ενίσχυσής τους και με τη λέξη «χαφ» να ακούγεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Με Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν και Μισεουί ήδη στο ρόστερ, η λογική θα υπαγόρευε μια συμπληρωματική προσθήκη. Ωστόσο, ο Άρης δεν κινείται απλώς για να «γεμίσει» το κέντρο με έναν ακόμη παίκτη. Ψάχνει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είχε στο μυαλό του πριν την Αράζ και… διδάχθηκε από τους Αζέρους ότι το χρειάζεται ακόμα περισσότερο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει πολλούς… αρτίστες στο κέντρο. Παίκτες με μεγάλο πλεονέκτημα στη δημιουργία, στους κλειστούς χώρους και ενίοτε στο σκοράρισμα. Μία κατηγορία στην οποία εντάσσεται ακόμα και ο Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος είναι φύσει αμυντικός χαφ.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Άρης στερείται ενός σύγχρονου, δυναμικού χαφ· ενός «6αριού» με ταχύτητα, χαμηλό κέντρο βάρους και αδιάκοπη κίνηση, που να καλύπτει χώρους και να προσφέρει ισορροπία στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Με πιο απλά λόγια, αναζητείται ο παίκτης-τύπου Σάσα ή Σιώπη — όχι οι ίδιοι φυσικά, αλλά με το ίδιο σύνολο χαρακτηριστικών που τους έκανε από τους κορυφαίους χαφ στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Αυτό είναι και το ζητούμενο του Μαρίνου Ουζουνίδη, το οποίο έχει μεταφέρει στον Ρέγες, ώστε η αναζήτηση να επικεντρωθεί σε αυτό το προφίλ παίκτη για να μπει το τελευταίο κομμάτι στο «παζλ» της μεσαίας γραμμής. Μια μεταγραφή με ιδιαίτερη σημασία, που πιθανόν να μην είναι η τελευταία για τους Θεσσαλονικείς σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο».

Οι συζητήσεις πάνω στα μεταγραφικά είναι σχεδόν καθημερινές και δεν αποκλείεται να προκύψουν εκπλήξεις μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού. Για την ώρα πάντως, η πιο επιτακτική ανάγκη εντοπίζεται στα χαφ και εκεί έχει ρίξει όλο το βάρος ο Άρης.