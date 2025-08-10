Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε το μεγάλο βήμα στην υπόθεση Ζαφείρη, ανεβάζοντας την προσφορά του σε επίπεδα που σπάνια έχουν δει τα ελληνικά γήπεδα. Η νέα πρόταση προς τη Σλάβια Πράγας ανέρχεται συνολικά σε 12 εκατ. ευρώ – 10,5 εκατ. ως σταθερό ποσό και 1,5 εκατ. υπό μορφή μπόνους επίτευξης στόχων – ενώ περιλαμβάνει και ποσοστό επί της επόμενης μεταπώλησης του παίκτη.

Καθοριστική για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης είναι η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ήδη πειστεί για το project του ΠΑΟΚ και βλέπει πολύ θετικά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η οικογένεια Σαββίδη εμφανίζεται αποφασισμένη να ολοκληρώσει την κίνηση, ακόμη κι αν πρόκειται για την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου και μία από τις κορυφαίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

