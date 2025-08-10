Πόσο εύκολο είναι να κάνουμε πραγματικά ξέγνοιαστες διακοπές; Να χαρούμε, να ηρεμήσουμε και να ξεχαστούμε; Μέσα στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού ζητήσαμε τη γνώμη της ψυχολόγου Χριστιάνας Γερμανού και η απάντηση που μας έδωσε ήταν η εξής: «εξαρτάται από εμάς. Όπως σε κάθε απόφαση της ζωής μας, έτσι και στις διακοπές, το ζητούμενο είναι τι επιλέγουμε». Ακόμα τονίζει ότι η χαρά είναι κάτι που δημιουργείται όταν είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα.
Τι σημαίνει «ξέγνοιαστες διακοπές» στην πράξη
Ξέγνοιαστες διακοπές δεν είναι απλώς η αλλαγή τοποθεσίας. Είναι η συνειδητή απόφαση να αφήσουμε πίσω τα μικρά, διαχειρίσιμα άγχη της καθημερινότητας, λέει η κα. Γερμανού. Δηλαδή αντί να κουβαλάμε τις εκκρεμότητες μαζί μας, να ζούμε το «εδώ και τώρα» και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αναπνεύσει.Όπως αναφέρει «ξέγνοιαστες διακοπές.στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα μπορέσω να χαλαρώσω, θα μπορέσω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, θα μπορέσω να φροντίσω τις ψυχικές και σωματικές μου ανάγκες, θα μπορέσω να φροντίσω εμένα και τους ανθρώπους που αγαπώ. Το να επιλέξω ξέγνοιαστες διακοπές σημαίνει οτι θα επιλέξω συνειδητά να αφήσω στην άκρη αυτά που με βαραίνουν.
Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα του να πάω διακοπές: να κάνω μια παρένθεση – διακοπή από τη ροή της καθημερινότητας. Και εκεί να επιλέξω το φροντίζω τον εαυτό μου αφουγκραζόμενος τις πραγματικές μου ανάγκες. Αν για παράδειγμα η δική μου ανάγκη είναι το να κλείσω λίγο τα αφτιά μου και τα μάτια μου στα πολλαπλά ερεθίσματα που δέχομαι καθημερινά η επιλογή μου θα είναι να πάω κάπου που έχει ησυχία. Το πόσο εύκολο είναι να το πετύχουμε εξαρτάται από το πόσο πολύ το θέλουμε και αν τελικά εμείς οι ίδιοι το επιλέγουμε.
Δεν έχει νόημα για παράδειγμα να σκέφτομαι ότι το γραφείο μου χρειάζεται ανακαίνιση και να ανησυχώ για αυτό στις διακοπές. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτή τη μία βδομάδα που εγώ θα είμαι διακοπές. Ταυτόχρονα θα στερήσω και από τον εαυτό μου τη δυνατότητα να απολαύσει τις διακοπές, έτσι ώστε να τις καταγράψω, να τοποθετηθούν μέσα μου και να τις έχω μαζί μου εφεξής, άρα να λειτουργήσουν ως ένα διάλειμμα.
Φυσικά, σοβαρά θέματα όπως η απώλεια ή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δύσκολα αφήνονται στην άκρη. Αλλά για όσα μπορούν να περιμένουν, είναι στο χέρι μας να κάνουμε την παύση που χρειαζόμαστε.
Ακόμα επισημαίνει ότι «σαφώς και πρέπει στις διακοπές να βάλουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας. Όπως και κάθε μέρα θα πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας με τη λογική του ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε υγιείς ψυχικά, πνευματικά και σωματικά και έτσι να μπορούμε να είμαστε παρόντες στις σχέσεις μας με όλους τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν, είτε αυτοί είναι η συντροφική μας σχέση, είτε είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας, είτε είναι η σχέση μας με τους γονείς μας, τα αδέλφια, τους φίλους κτλ.
Στις διακοπές ακόμα περισσότερο μας δίνεται η ευκαιρία, επειδή κατά μία έννοια εμείς δημιουργούμε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι από επιλογή το “πηγαίνω διακοπές”. Άρα στην πραγματικότητα γινόμαστε οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες αυτής της εβδομάδας. Όποτε εμείς δημιουργούμε την ευκαιρία να αφουγκραστούμε τις ανάγκες μας, να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας και να το κάνουμε αυτό με μία χαλαρότητα και με έναν άλλο ρυθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λειτουργoύμε εγωκεντρικά και αγνοούμε τους πάντες κοιτώντας μόνο τον εαυτό μας».
Παίρνοντας μαθήματα από τα παιδικά μας καλοκαίρια
«Το μόνο που βιώνει ένα παιδί και το μόνο που θα έπρεπε να βιώνει ένα παιδί είναι το εδώ και τώρα. Νομίζω πως αυτό ίσχυε στα ανέμελα παιδικά μας καλοκαίρια που δεν ισχύει στην ενήλικη ζωή μας, γιατί έχουμε επιφορτιστεί με προβλήματα τα οποία μας οδηγούν κατά μία έννοια να λειτουργούμε σκεπτόμενοι συνεχώς δέκα βήματα μπροστά. Ο ρυθμός ζωής μας είναι τελείως διαφορετικός απ ό, τι όταν ήμασταν παιδιά και φυσικά η ευθύνη είναι όλη πάνω μας. Άρα αισθανόμαστε και ένα βάρος.
Το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό που κάνει τόσο όμορφα τα παιδικά μας καλοκαίρια είναι η ανεμελιά και η ικανότητα που είχαμε ως παιδιά να μη μας νοιάζει τίποτα πέρα από το πώς τρώμε το παγωτό μας, το πώς παίζουμε στην άμμο, πώς θα κάνουμε βουτιά, ποιος θα κάνει την βουτιά από τον πιο ψηλό βράχο και ούτω καθεξής. Οπότε οι έννοιες μας όλες ήταν στη στιγμή, στο εδώ και τώρα» λέει.
Η αποσύνδεση από το κινητό ως πράξη αυτοφροντίδας
Η χαλάρωση απαιτεί και αποσύνδεση από το κινητό και χρονικά «παράθυρα» χρήσης. «Οι διακοπές είναι η ευκαιρία να βγούμε έξω από την καθημερινότητα, όχι να την μεταφέρουμε μαζί μας: το θέμα μας δεν είναι λοιπόν να κουβαλήσω την καθημερινότητά μου στις διακοπές μου, αλλά να την αφήσω πίσω μου.Άρα ας επικεντρωθώ σε αυτό που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Το κινητό ας μείνει στην άκρη μόνο ως ένα μέσον επικοινωνίας. Και αν κάποιος τόσο πολύ χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία να ελέγξει για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα email του για λόγους επαγγελματικούς, ας προσπαθήσει να γίνει αυτό με κάποια όρια χρονικά μέσα στην κάθε μέρα των διακοπών» προτείνει η κα.Γερμανού.
Κι αν μείνουμε στην πόλη;
Ακόμη κι αν οι συνθήκες μας κρατούν στην πόλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε μικρές «οάσεις»: βόλτες σε άγνωστες γειτονιές, επισκέψεις σε μουσεία και θερινά σινεμά, αποδράσεις σε κοντινές παραλίες ή μια επίσκεψη σε ξενοδοχεία με πισίνα. Το μυστικό είναι να δούμε τις δυνατότητες και όχι τις στερήσεις.«Κατά τη γνώμη μου πάλι θέμα επιλογής είναι. Κι όταν λέω επιλογής, εννοώ να επιλέξω να το τοποθετήσω στο μυαλό μου ως κάτι θετικό και να μπορέσω να δω αυτά που μου δίνονται, αντί να κοιτάξω αυτά που στερούμαι μένοντας στην πόλη. Έχει ησυχία, έχει ευκολία στην μετακίνηση, έχει πάρα πολλά ερεθίσματα μία πόλη και νομίζω ότι αν κανείς επιλέξει να το δει έτσι, μπορεί να το εκμεταλλευτεί προς αυτή την κατεύθυνση» υποστηρίζει.
Πρακτικές συμβουλές για τις φετινές διακοπές
Η συμβουλή που δίνει για το φετινό καλοκαίρι είναι να γυρίσουμε στην παιδική μας ανεμελιά. « Δεν εννοώ να παλιμπαιδίσουμε ως ενήλικες που κάνουν σε εισαγωγικά χαζομάρες, αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν χαζομάρες, αλλά να γυρίσουμε στην ξεγνοιασιά, στην ανεμελιά και στην παρουσία που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό που έλεγα παραπάνω να προσπαθήσουμε να απολαύσουμε. Το φαγητό για παράδειγμα. Κάποιες φορές τρώμε με έναν αυτοματισμό. Στις διακοπές όμως δεν βιαζόμαστε, δεν μας κυνηγάει κανείς. Μπορούμε να κάτσουμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι και να απολαύσουμε την κάθε μπουκιά, να μυρίσουμε, να γευτούμε, να ακούσουμε χρησιμοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις.Η χαρά είναι κάτι που δημιουργείται όταν είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα. Και παρόντες στο εδώ και τώρα είμαστε όταν λειτουργούμε βιωματικά, ενεργοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις. Έχουμε πέντε αισθήσεις, οι οποίες στις διακοπές μπορούν να μας δώσουν μεγαλείο, δηλαδή να δω το περιβάλλον γύρω μου, να ακούσω τους ήχους της θάλασσας, της φύσης, τα τζιτζίκια, τον αέρα, τα πάντα έχουν ήχο. Να δω τα δέντρα, τη θάλασσα, το χρώμα στο φαγητό μου.
Να μυρίσω το χώμα που καίγεται από τη ζέστη, να μυρίσω τον καφέ το πρωί που ξυπνάω, να μυρίσω τα γεμιστά που βγαίνουν από τον φούρνο. Έχουμε υφές και με την αίσθηση της αφής μπορώ να αγγίξω. Να βάλω λοιπόν τα χέρια μου και τα πόδια μου μέσα στην άμμο και να νιώσω το χώμα. Να γευτώ την αλμύρα στην θάλασσα. Να γευτώ το παγωτό που τρέχει από το χέρι μου και το γλύφω. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα κάναμε παιδιά, χωρίς καμία ενοχή, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη .
Άρα γυρνώντας στο πώς θα αντλήσουμε χαρά από τις διακοπές μας -και ουσιαστικά αυτό τις κάνει και ξέγνοιαστες- θα πω το να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσει ελεύθερα το εδώ και τώρα, ενεργοποιώντας όλες μας τις αισθήσεις και αποφασίζοντας μέσα μας ότι δικαιούμαστε να ζήσουμε αυτές τις διακοπές όπως όταν ήμασταν παιδιά.