Πόσο εύκολο είναι να κάνουμε πραγματικά ξέγνοιαστες διακοπές; Να χαρούμε, να ηρεμήσουμε και να ξεχαστούμε; Μέσα στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού ζητήσαμε τη γνώμη της ψυχολόγου Χριστιάνας Γερμανού και η απάντηση που μας έδωσε ήταν η εξής: «εξαρτάται από εμάς. Όπως σε κάθε απόφαση της ζωής μας, έτσι και στις διακοπές, το ζητούμενο είναι τι επιλέγουμε». Ακόμα τονίζει ότι η χαρά είναι κάτι που δημιουργείται όταν είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα.

Τι σημαίνει «ξέγνοιαστες διακοπές» στην πράξη

Ξέγνοιαστες διακοπές δεν είναι απλώς η αλλαγή τοποθεσίας. Είναι η συνειδητή απόφαση να αφήσουμε πίσω τα μικρά, διαχειρίσιμα άγχη της καθημερινότητας, λέει η κα. Γερμανού. Δηλαδή αντί να κουβαλάμε τις εκκρεμότητες μαζί μας, να ζούμε το «εδώ και τώρα» και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αναπνεύσει.Όπως αναφέρει «ξέγνοιαστες διακοπές.στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα μπορέσω να χαλαρώσω, θα μπορέσω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, θα μπορέσω να φροντίσω τις ψυχικές και σωματικές μου ανάγκες, θα μπορέσω να φροντίσω εμένα και τους ανθρώπους που αγαπώ. Το να επιλέξω ξέγνοιαστες διακοπές σημαίνει οτι θα επιλέξω συνειδητά να αφήσω στην άκρη αυτά που με βαραίνουν.

Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα του να πάω διακοπές: να κάνω μια παρένθεση – διακοπή από τη ροή της καθημερινότητας. Και εκεί να επιλέξω το φροντίζω τον εαυτό μου αφουγκραζόμενος τις πραγματικές μου ανάγκες. Αν για παράδειγμα η δική μου ανάγκη είναι το να κλείσω λίγο τα αφτιά μου και τα μάτια μου στα πολλαπλά ερεθίσματα που δέχομαι καθημερινά η επιλογή μου θα είναι να πάω κάπου που έχει ησυχία. Το πόσο εύκολο είναι να το πετύχουμε εξαρτάται από το πόσο πολύ το θέλουμε και αν τελικά εμείς οι ίδιοι το επιλέγουμε.

Δεν έχει νόημα για παράδειγμα να σκέφτομαι ότι το γραφείο μου χρειάζεται ανακαίνιση και να ανησυχώ για αυτό στις διακοπές. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι σε αυτή τη μία βδομάδα που εγώ θα είμαι διακοπές. Ταυτόχρονα θα στερήσω και από τον εαυτό μου τη δυνατότητα να απολαύσει τις διακοπές, έτσι ώστε να τις καταγράψω, να τοποθετηθούν μέσα μου και να τις έχω μαζί μου εφεξής, άρα να λειτουργήσουν ως ένα διάλειμμα.

Φυσικά, σοβαρά θέματα όπως η απώλεια ή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δύσκολα αφήνονται στην άκρη. Αλλά για όσα μπορούν να περιμένουν, είναι στο χέρι μας να κάνουμε την παύση που χρειαζόμαστε.

Ακόμα επισημαίνει ότι «σαφώς και πρέπει στις διακοπές να βάλουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας. Όπως και κάθε μέρα θα πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα τον εαυτό μας με τη λογική του ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε υγιείς ψυχικά, πνευματικά και σωματικά και έτσι να μπορούμε να είμαστε παρόντες στις σχέσεις μας με όλους τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν, είτε αυτοί είναι η συντροφική μας σχέση, είτε είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας, είτε είναι η σχέση μας με τους γονείς μας, τα αδέλφια, τους φίλους κτλ.