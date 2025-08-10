Όταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα απεβίωσε, οι γιοι της, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Πρίγκιπας Χάρι, κληρονόμησαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, η οποία ανέρχονταν στα £13 εκατομμύρια, περιλαμβανομένων των προσωπικών της αντικειμένων, κοσμημάτων και χρημάτων.

Τα χρήματα αυτά επενδύθηκαν, με αποτέλεσμα η περιουσία να αυξηθεί και να ξεπεράσει τα £20 εκατομμύρια μέχρι την ενηλικίωσή τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα οικογενειακό κειμήλιο που δεν αποτέλεσε μέρος της κληρονομιάς της εξαιτίας μιας πρακτικής αιώνων. Το κτήριο Althorp Estate, κατηγορίας Grade I, στο Northamptonshire — όπου μεγάλωσε η Νταϊάνα και όπου είναι θαμμένη — ανήκει στην οικογένεια Σπένσερ για πάνω από 500 χρόνια.

Η Νταϊάνα πέρασε τα παιδικά της καλοκαίρια στην έκταση των 5.463 στρεμμάτων πριν μετακομίσει οριστικά εκεί σε ηλικία 14 ετών. Η περιουσία θα περάσει στον ξάδερφό τους, Λιούις Σπένσερ, τον Βίσκαουντ του Althorp, γιο του θείου της, Τσαρλς Σπένσερ, και της πρώτης του συζύγου, Βικτόρια Λόκγουντ. Παρά το γεγονός ότι ο Λιούις Σπένσερ, που μεγάλωσε στη Νότια Αφρική, έχει μεγαλύτερη αδελφή, την Λέιντι Κίτι Σπένσερ, εκείνος θα κληρονομήσει τον τίτλο του ιδιοκτήτη και την εκτιμώμενη περιουσία των £100 εκατομμυρίων.

Αυτό συμβαίνει λόγω της πρακτικής της αρσενικής πρωτογένειας (male primogeniture), βάσει της οποίας ο τίτλος και η περιουσία περνούν στον πρωτότοκο γιο, και όχι στο πρωτότοκο παιδί ανεξαρτήτως φύλου. Με τα χρόνια, πολιτικοί έχουν αναφερθεί στο αμφιλεγόμενο ζήτημα της πρωτογένειας: όταν ήταν πρωθυπουργός, ο Ντέιβιντ Κάμερον είπε ότι «η ιδέα ότι ένας νεότερος γιος θα γίνει μονάρχης αντί για μια πρεσβύτερη κόρη, απλώς επειδή είναι άντρας, δεν είναι πλέον αποδεκτή».

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον φέρεται να ζήτησε να εξεταστεί το ζήτημα της πρωτογένειας ως μέρος των σχεδίων για μια βουλή πιο φιλόξενη προς τις γυναίκες. Οι απόψεις του Κόμη Σπένσερ, (58 ετών), δεν φαίνεται να ακολουθούν αυτή την αλλαγή νοοτροπίας, καθώς έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει την παράδοση και θα επιλέξει τον Λιούις ως κληρονόμο: «Αν επέλεγα την Κίτι, θα ήταν αντίθετο σε όλη την παράδοση που συνοδεύει το Althorp. Απλώς έτσι λειτουργεί. Καταλαβαίνω τα προβλήματα που έχει ως έννοια. Καταλαβαίνω όμως και τη δύναμή της, καθώς λειτούργησε μέχρι τώρα. Αν επισκεφθείς τα κάστρα της Loίρ ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι άδεια. Όλα διασπώνται μέσα στις γενιές και καταλήγεις με ένα όμορφο κτήριο και ένα ωραίο ταπέ. Η ιδέα της πρωτογένειας ήταν να το διατηρείς μαζί.»

Ο Κόμης Σπένσερ, όμως, έχει επτά παιδιά από τρεις γάμους, πράγμα που καθιστά την κατανομή της περιουσίας μια περίπλοκη διαδικασία. Παρά την πολυπλοκότητα της οικογενειακής κατάστασης, ο Λιούις απολαμβάνει στενή σχέση με τις αδελφές του. Τη συνόδευσε στην εκκλησία την ημέρα του γάμου της στην Ιταλία, αντί του πατέρα τους, ο οποίος απουσίαζε με αμφιλεγόμενη σιωπή.

Το ζήτημα συνεχίζει να απασχολεί, με την Daily Telegraph να περιγράφει τον Λιούις ως «ο απρόθυμος πρόσωπο-σύμβολο της αρσενικής πρωτογένειας». Η Κίτι, που παντρεύτηκε έναν μεγάλης ηλικιακής διαφοράς επιχειρηματία μόδας το 2021, μίλησε σε συνέντευξή στο περιοδικό Town & Country: «Η πρωτογένεια μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί οι εποχές αλλάζουν και αντίστοιχα και οι νοοτροπίες. Έχουμε μεγαλώσει κατανοώντας ότι αυτός που θα κληρονομήσει είναι ο Λιούις, και ο Λιούις θα κάνει εξαιρετική δουλειά.»

Στο τεύχος του Tatler του Δεκεμβρίου 2015, είπε επίσης: «Είμαι απολύτως υπέρ της ισότητας των φύλων. Αλλά είμαι αρκετά χαρούμενη που αυτή θα είναι η ευθύνη του αδελφού μου. Απλά πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος. Μου αρέσει που το σπίτι μένει στην ίδια οικογένεια, με το ίδιο επώνυμο. Δεν θα το ήθελα διαφορετικά για τους Σπένσερ. Και ξέρω απλώς ότι ο αδελφός μου θα κάνει εξαιρετική δουλειά.»