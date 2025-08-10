Μόλις υπέγραψε επέκταση συμβολαίου 165 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να το γιορτάσει με στυλ. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έδωσε τα πάντα για μια ηλεκτρική τετράτροχη πρόταση, αξίας 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων: το Rimac Nevera, το ταχύτερο ηλεκτρικό όχημα στον κόσμο και μια μηχανή που ήδη καυχιέται για 24 εκπληκτικά παγκόσμια ρεκόρ.

Για τον Λούκα Ντόντσιτς , του οποίου το νέο συμβόλαιο τον κατατάσσει στους 25 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην ιστορία του NBA, το να ξοδέψει μερικά εκατομμύρια για ένα αυτοκίνητο είναι μάλλον κάτι πολύ εύκολο. Ψιλά από το νέο του συμβόλαιο, στην πραγματικότητα.

Ο 26χρονος εθεάθη να οδηγεί το τελευταίο του απόκτημα στους δρόμους της Λιουμπλιάνα. Γνωστός λάτρης των αυτοκινήτων, ο Ντόντσιτς έχει ένα γκαράζ που είναι ήδη μια έκθεση γεμάτη με εξωτικά και muscle cars, αλλά η Nevera είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Από στάση, το κροατικό hypercar εκτοξεύεται στα 60 μίλια/ώρα σε μόλις 1,8 δευτερόλεπτα, διανύει το τέταρτο του μιλίου σε μόλις 8,2 δευτερόλεπτα και η μέγιστη ταχύτητα είναι 412 χλμ/ώρα.

Αυτά τα νούμερα προέρχονται από ένα τετρακίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης που αποδίδει την εκπληκτική ισχύ των 1.914 ίππων.