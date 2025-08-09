Με την οριστικοποίηση του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ, όπως μεταδίδουν και τα Μεξικανικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ «κλείνει» το κενό για την επίθεση και στρέφει πλέον το βλέμμα του στη μεσαία γραμμή, με τον Μπενζαμέν Μπουσουαρί της Σεντ Ετιέν στη λίστα των υποψηφίων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, καθώς οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Κρουζ Αζούλ διευθετήθηκαν και ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Ο 29χρονος φορ θα ενταχθεί στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με το κόστος για τον ΠΑΟΚ να φτάνει τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την αναζήτηση για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, όπου αυτή τη στιγμή υπολογίζονται οι Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ. Στη λίστα βρίσκεται ο 23χρονος κεντρικός χαφ της Σεντ Ετιέν, Μπενζαμέν Μπουσουαρί, Μαροκινός με βελγικό διαβατήριο.

Ο Μπουσουαρί αγωνίζεται στον γαλλικό σύλλογο τα τελευταία τρία χρόνια, μετρώντας 96 συμμετοχές και δύο γκολ. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 26 εμφανίσεις και ένα τέρμα στη Ligue 1, προτού η Σεντ Ετιέν υποβιβαστεί ξανά στη δεύτερη κατηγορία. Η αξία του εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Με τον Γιακουμάκη να ενισχύει άμεσα την επιθετική γραμμή, η διοίκηση του ΠΑΟΚ κινείται για την προσθήκη ακόμη ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή, αυτή τη φορά στον άξονα, με τον Μπουσουαρί να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους.

