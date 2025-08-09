Με την οριστικοποίηση του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη από την Κρουζ Αζούλ, όπως μεταδίδουν και τα Μεξικανικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ «κλείνει» το κενό για την επίθεση και στρέφει πλέον το βλέμμα του στη μεσαία γραμμή, με τον Μπενζαμέν Μπουσουαρί της Σεντ Ετιέν στη λίστα των υποψηφίων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, καθώς οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Κρουζ Αζούλ διευθετήθηκαν και ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Ο 29χρονος φορ θα ενταχθεί στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με το κόστος για τον ΠΑΟΚ να φτάνει τα 1,8 εκατ. ευρώ.

🚨PAOK mejoró la oferta y Giakoumakis está muy cerca de irse de Cruz Azul. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/binWtARW0j pic.twitter.com/B2QPg5KkWJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 9, 2025

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν την αναζήτηση για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, όπου αυτή τη στιγμή υπολογίζονται οι Μεϊτέ, Καμαρά και Οζντόεφ. Στη λίστα βρίσκεται ο 23χρονος κεντρικός χαφ της Σεντ Ετιέν, Μπενζαμέν Μπουσουαρί, Μαροκινός με βελγικό διαβατήριο.

Ο Μπουσουαρί αγωνίζεται στον γαλλικό σύλλογο τα τελευταία τρία χρόνια, μετρώντας 96 συμμετοχές και δύο γκολ. Την περσινή σεζόν κατέγραψε 26 εμφανίσεις και ένα τέρμα στη Ligue 1, προτού η Σεντ Ετιέν υποβιβαστεί ξανά στη δεύτερη κατηγορία. Η αξία του εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Με τον Γιακουμάκη να ενισχύει άμεσα την επιθετική γραμμή, η διοίκηση του ΠΑΟΚ κινείται για την προσθήκη ακόμη ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή, αυτή τη φορά στον άξονα, με τον Μπουσουαρί να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους.