Το αντίο που αρμόζει στον Νταβίντ Ντε Χέα πραγματοποιήθηκε στο «Old Trafford», σε φιλική αναμέτρηση μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και της Φιορεντίνα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρέθηκε στο παλιό του «σπίτι», με τον κόσμο στις εξέδρες να τον υποδέχεται σαν… ήρωα.

🚨 Manchester United finally say farewell to legendary goalkeeper David De Gea. ❤️ 🎥 @SamuelLuckhurst pic.twitter.com/clyxNE9d65 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 9, 2025

Ο Νταβίντ Ντε Χέα αγωνίστηκε στην ομάδα του Μάντσεστερ για 12 χρόνια και αγωνίστηκε σε 545 αγώνες, πρώτος σε συμμετοχές για παίκτες εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Μπορεί το «διαζύγιο» των δύο πλευρών να μην ήρθε με τον καλύτερο τρόπο, άλλα ούτε ο κόσμος, ούτε και ο σύλλογος δεν ξέχασαν την προσφορά του Ισπανού.

Bruno Fernandes giving David de Gea a special plaque on his return to Old Trafford ❤️ pic.twitter.com/QjE9nfn1v4 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 9, 2025

Παράλληλα με το «αντίο» στον Ντε Χέα, πραγματοποιήθηκε και η παρουσία των νέων μεταγρών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μπέντζαμιν Σέσκο, Μπράιαν Μπουμό, Ντιέγκο Λεόν και Ματέους Κούνια παρουσιάστηκαν και δέχτηκαν το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.