Νέα φιλική επικράτηση για τον Ολυμπιακό! Οι Πειραιώτες, επιβλήθηκαν, με σκορ 1-0 της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση στην Γερμανία. Σκόρερ του αγώνα, ο Τσικίνιο, στο 74ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι», ολοκλήρωσαν τα δύο στάδια προετοιμασίας με 6 νίκες και 1 ισοπαλία σε επτά φιλικά σε Ολλανδία και Γερμανία. Απομένουν δύο «δυνατές» φιλικές αναμετρήσεις με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8), μια εβδομάδα πριν την έναρξη της Stoiximan Super League.

Το ματς

Το πρώτο μέρος, κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ωστόσο, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε την υπεροχή και τις κορυφαίες στιγμές.

Ο Ελ Κααμπί, απείλησε δις. Τόσο στο 17′, με κεφαλιά, όσο και στο 41′, με πλασέ, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ρόνοβ. Ο Δανός, είπε «όχι» και στις δύο περιπτώσεις, με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Στο 39′, ήταν η σειρά του Τσικίνιο να απειλήσει. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ του, ήταν καλή, όμως πέρασε άουτ.

Το γκολ ήρθε στο 74′. Ο Μουζακίτης, βρήκε τον Τσικίνιο, στο ύψος της περιοχής. Ο Πορτογάλος μέσος, γύρισε το σώμα του και με έναν… κεραυνό, έγραψε το 1-0! Ακόμη ένα γκολ για τον άσο του Ολυμπιακού, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Λίγο μετά το γκολ του, ο Τσικίνιο, απόχωρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του, ο Σταύρος Πνευμονίδης.

Η πρώτη μεγάλη φάση των γηπεδούχων, στο 81′. Ο Μπένες με το αριστερό μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο Ελ Κααμπί, προσπάθησε στο 87′ να βρει δίχτυα. Ωστόσο, το γυριστό του σουτ, έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ρόνοβ.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Μουζακίτης, Τσικίνιο (81′ Πνευμονίδης) Έσε (46′ Γκαρθία), Μαρτίνς (67′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου! / Our line-up for today’s match against 1. FC Union Berlin! 🔴⚪️#Olympiacos #FCUOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/5mWKV02q2T — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 9, 2025

Ουνιόν Βερολίνου (Μπάουμγκαρτ): Ρόνοβ, Ντούκι (46′ Κραλ), Μπούρκι (61′ Άνσα), Κεντίρα, Σέφερ, Κουέρφελντ, Ρότε, Χάμπερερ, Ίλιτς, Σκοβ (61′ Μαρκγράφ), Τρίμελ.