Βίκτορ Γιόκερες ο… φονιάς!

Είναι γεγονός, το «παρθενικό» γκολ του Γιόκερες με την Άρσεναλ, επετεύχθη!

Σε φιλική αναμέτρηση, για το «Emirates Cup», ο Σουηδός σταρ… έσπασε το ρόδι. Πρώτη το του «θύμα», η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Με δική του κεφαλιά στο 34′, «άνοιξε» τον δρόμο για την επικράτηση της ομάδας του, επί το Βάσκων (3-0).

Η πρώτη «μπαλωθιά» του Γιόκερες

Αυτό, ήταν το πρώτο γκολ του Γιόκερες με τους «gunners».

ο 27χρονος φορ, πήγε στο Λονδίνο, για να δώσει λύση στο… αιώνιο πρόβλημα του Μικέλ Αρτέτα. Το γκολ. Αυτό, ξέρει να καλύτερα απ’ όλους ο Σκανδιναβός. Άλλωστε, το έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έκανε… παπάδες! Σε μόλις 101 συμμετοχές, είχε 124 (!), εμπλοκές σε γκολ! Κάτι λιγότερο από 100 γκολ, 96 για την ακρίβεια και 28 ασίστ.

Τώρα, στο νέο του «παλάτι», στην Αγγλία, αφήνει υποσχέσεις. Άνοιξε ήδη λογαριασμό, στον τρίτο του αγώνα, και ένα ερώτημα… πλανάται πάνω από τον ουρανό της πρωτεύουσας.

«Πόσες φορές θα δούμε τον πανηγυρισμό του Γιόκερες; Την περίφημη μάσκα του;». Αυτό σκέφτονται οι φίλοι της ομάδας, όσο και οι αντίπαλοι οπαδοί.

Την απάντηση, θα την δώσει ο ίδιος, εντός γηπέδου…

