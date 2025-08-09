Τη διάθεση του γιλέκου ρομπότ, X–ble Shoulder, ξεκίνησε η Hyundai στην κορεατική αγορά με την πρώτη επίσημη παράδοση να πραγματοποιείται στην αεροπορική εταιρεία «Korean Air». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών της Korean Air στο Incheon της Ν. Κορέας.

H Korean Air θα χρησιμοποιήσει το γιλέκο ρομπότ σε εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης εμπορικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, οχημάτων αστικής εναέριας κινητικότητας (UAM), drones, αεροσκαφών stealth και συστημάτων εκτόξευσης δορυφόρων.

«Το X–ble Shoulder ενσωματώνει την τεχνολογική εξειδίκευση και τη συνεργασία των εργαζομένων μας» δήλωσε ο κ. Dong Jin Hyun, Vice President και Head of Robotics LAB της Hyundai Motor. «Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την εφαρμογή του σε διάφορους κλάδους για να βοηθήσουμε στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων».