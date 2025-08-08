Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Αλ Τααβόν στο πέμπτο και τελευταίο φιλικό που θα δώσει στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε στη διάθεσή του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που είχε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τον Ζουλιάν Μπιανκόν, που στη χθεσινή προπόνηση (7/8) αντιμετώπισε ένα ζήτημα στο γόνατο.

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 2-1, με τα γκολ του νεαρού Πνευμονίδη και του Στρεφέτσα.

Το ματς

Από το πρώτο κιόλας λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν το υψηλό πρέσινγκ όπως σε όλα τα φιλικά. Στο 12ο λεπτό ο Ροντινέι έβγαλε χαμηλή σέντρα από τα δεξιά, με τον Πνευμονίδη να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και με κοντινή προβολή στο δεύτερο δοκάρι να ανοίγει το σκορ.

Στο 21′ ο Γιαζίτσι πλάσαρε με το αριστερό, με τον τερματοφύλακας της Αλ-Τααβούν να μπλοκάρει, έπειτα από το όμορφο γύρισμα του Στρεφέτσα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Στρεφέτσα να σκοράρει παίρνοντας το ριμπάουντ από το σουτ του Πνευμονίδη στο δοκάρι.

Στο 51′ η Αλ-Τααβούν με τον Μαρτίνες μείωσε με τον Βέζο να χάνει τη φάση, με τους ερυθρόλευκους να φωνάζουν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 89’ο Στρεφέτσα έβγαλε εξαιρετική μπαλιά για τον Μασούρα που σούταρε από αριστερά, με την μπάλα να περνάει κόρνερ. Στις καθυστερήσεις Μασούρας και Στρεφέτσα ξανά έχασαν διπλή ευκαιρία για γκολ.

Ολυμπιακός: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63′ Γκαρθία), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63′ Μασούρας), Γιαζίτσι

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αλ Τααβόν! / Our line-up for today’s match against Al Taawoun! 🔴⚪️#Olympiacos #ALTOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/NsnxTzZQYV — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 8, 2025

Τα επόμενα φιλικά του Ολυμπιακού είναι:

09/08, 16:30: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

14/08, 21:00: Νάπολι – Ολυμπιακός

16/08, 21:30: Ίντερ – Ολυμπιακός