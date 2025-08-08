Δημοφιλή
- 1
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της
- 2
Λένα Σαμαρά: Ποιο ήταν το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν - Και πώς είπε αντίο μέσα σε μία ώρα
- 3
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ το τερμάτισε: Έκαψε 2 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ σε πολύμηνη κρουαζιέρα - Πέρασε και από την
- 4
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Αναλυτικά η λίστα με τις παραλίες
- 5
Αντίο, Labubu; Η άνοδος και η πτώση μιας συλλεκτικής κούκλας με μεγάλα μάτια
- 6
Τη Δευτέρα από το Α' νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά
- 7
Η αμμώδης παραλία μήκους 17 χλμ. με τα καταγάλανα νερά
- 8
Τραγωδία στη Μήλο: Ζευγάρι τουριστών πνίγηκε στο Σαρακήνικο για μια selfie
- 9
Αρκάς: Σχολιάζει την ψηφιακή μας εξάρτηση με χιούμορ
- 10
Διακοπές της τελευταίας στιγμής: 110 προορισμοί με κόστος έως 100€ το βράδυ για 4μελή οικογένεια
O γρίφος του Παναθηναϊκού είναι το… γκολ
Έλειψε το καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές, ίσως και η τύχη... Μπορεί και η ικανότητα
Αιχμές του Αρντά Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Ο τεχνικός της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τον διαιτητή της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκο, Έρικ Λάμπρεχτς, ενώ τόνισε ότι δεν είναι εύκολο για μια ομάδα να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή της Σαχτάρ: Για το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα: «Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε, οπότε […]
Τουμπά: «Δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε»
Ο Αχμέντ Τουμπά σχολίασε το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαχτάρ, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο του συμπαίκτη, Ανάς Ζαρουρί. Αναλυτικά οι δηλώσεις του κεντρικού αμυντικού των Πράσινων: «Δεν ήταν εύκολος αγώνας, η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που σχεδόν κάθε χρόνο παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κοιτάξαμε να κάνουμε έναν σωστό αγώνα, να σταθούμε σοβαρά […]
Tο σημερινό έργο, θα το δούμε και στην Αυστρία
Δεν αναμενόταν κάτι καλύτερο, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της χρονιάς του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που συνέβαινε, θα έπρεπε να προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό. Η ομάδα ήταν πάνω κάτω αυτή που βλέπαμε στις Ευρωπαϊκές πρεμιέρες της Ιούλιο ή Αύγουστο, με εξαίρεση το 2022 εννοείται. Προσηλωμένη στο τακτικό σκέλος, υποφερτή κυκλοφορία, όχι πολλά τρεξίματα αλλά ούτε […]