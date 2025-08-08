Αντιμέτωπη με μια μάλλον πρωτοφανή συμπεριφορά βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ όταν πριν από λίγα 24ωρα επισκέφθηκε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη καθώς, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, «έφαγε πόρτα» γιατί δεν την αναγνώρισαν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα όταν η 56χρονη τραγουδίστρια προσπάθησε να εισέλθει στο κατάστημα, ο υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο της αρνήθηκε την είσοδο, λέγοντας: «Ο χώρος είναι γεμάτος».

A security guard at a store in Istanbul’s İstinye Park turned Jennifer Lopez away, saying “We’re full.” Lopez reportedly replied, “No problem,” and left calmly. The store later invited her back — but received a polite refusal. (Source: Patronlar Dünyası) pic.twitter.com/WW7gxAYpbw — SOULARCHİVE (@Nrbyts27) August 4, 2025

Στο άκουσμα των λέξεων αυτών, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχασε την ψυχραιμία της. Φέρεται να απάντησε «ΟΚ, κανένα πρόβλημα» και να κατευθύνθηκε σε άλλο κατάστημα.

Κατά τα δημοσιεύματα μετά την άρνηση εισόδου στο κατάστημα της Chanel, η Λόπεζ επισκέφθηκε το Celine and Beymen όπου έμεινε για τρεις ώρες ξοδεύοντας χιλιάδες δολάρια.

Όταν, πάντως, έγινε αντιληπτή η γκάφα του σεκιουριτά της Chanel και οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν σε ποιο πρόσωπο είχε απαγορευτεί η είσοδος, προσκάλεσαν την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία, όμως, αρνήθηκε να επιστρέψει εκεί όπου δεν της είχαν επιτρέψει να μπει.