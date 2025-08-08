Η παραλία Ελαφονήσι στην Κρήτη αναδείχθηκε ως η κορυφαία παραλία του κόσμου για το 2025, για την ταξιδιωτική πλατφόρμα Trip Advisor. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστότοπος, «είναι ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δεις για να πιστέψεις». Η παραλία βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Κρήτης και ξεχωρίζει για τη μοναδική ροζ άμμο της. Παράλληλα, ο Trip Advisor υπενθυμίζει πως το χρώμα της άμμου δεν παραμένει σταθερό, αλλά αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εποχή.

Παρά αυτές τις ιδιαιτερότητες, τα κρυστάλλινα νερά και το τοπίο καθιστούν το Ελαφονήσι έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Προσελκύει εκδρομείς που απολαμβάνουν την ηλιοθεραπεία, αλλά και ενθουσιώδεις των θαλάσσιων σπορ. Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν στα κοντινά δάση με κέδρους για μια σύντομη εξερεύνηση στη φύση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, «Το Ελαφονήσι αποτελεί ένα μικρό νησί, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την κρητική ακτή. Είναι εύκολα προσβάσιμο, καθώς διασχίζοντας τη ρηχή λιμνοθάλασσα που το χωρίζει από τη στεριά, οι επισκέπτες μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια, μεταφέροντας τα προσωπικά τους αντικείμενα χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να βραχούν.

Η λεπτή, κατάλευκη άμμος αποκτά στα σημεία χαρακτηριστική ροζ απόχρωση, αποτέλεσμα των χιλιάδων μικροσκοπικών κοχυλιών που συνθέτουν την ακτογραμμή. Η γαλαζοπράσινη θάλασσα και το εξωτικό τοπίο εξηγούν τη διεθνή αναγνώριση του Ελαφονησίου ως μια από τις ωραιότερες παραλίες στον πλανήτη».

Και ο Μύρτος στις καλύτερες παραλίες του κόσμου

Στην ετήσια κατάταξη του Trip Advisor βρέθηκε και μια ακόμη ελληνική παραλία να κατακτά κορυφαία θέση. Η περίφημη παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά κατάφερε να πλασαριστεί στην δέκατη θέση παγκοσμίως, ενισχύοντας τη φήμη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για ονειρεμένες διακοπές.

Σύμφωνα με το Trip Advisor, «περιτριγυρισμένη από βουνά, η παραλία Μύρτος είναι το ιδανικό γραφικό σημείο για μια ήσυχη μέρα στην παραλία. Κάντε μια βουτιά στα γαλάζια νερά ή κάντε καταδύσεις με αναπνευστήρα και μετά φάτε κάτι σε ένα κοντινό καφέ. Σπάνια έχει πολύ κόσμο, οπότε υπάρχει άφθονος χώρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ατμόσφαιρα».

Η Ελλάδα αναδεικνύεται έτσι για ακόμη μια φορά ως χώρα με μοναδικές παραλίες, προσφέροντας ανεπανάληπτες εμπειρίες τόσο στους Έλληνες όσο και στους διεθνείς ταξιδιώτες.

Αυτές είναι οι δέκα κορυφαίες παραλίες, σύμφωνα με το Trip Advisor