Μια ασυνήθιστη υπόθεση revenge porn (εκδικητικής πορνογραφίας) ήρθε στο φως στη Λαμία, με θύμα έναν 51χρονο άνδρα και κατηγορούμενες την εν διαστάσει σύζυγό του και την πεθερά του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρονται να απέστειλαν στη μητέρα του θύματος, ανώνυμο φάκελο με προσωπικές του φωτογραφίες σε ευαίσθητες στιγμές και υβριστικό σημείωμα. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψή τους και στην κατάσχεση υλικού από κινητά τηλέφωνα, ενώ μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθερες με χρηματική εγγύηση.

Revenge porn στη Λαμία – Συνελήφθησαν μάνα και κόρη

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι της 64χρονης πεθεράς του, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο κινητά με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον 51χρονο σε προσωπικές στιγμές.

Η πεθερά συνελήφθη επιτόπου, ενώ η 46χρονη κόρη της εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα. Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, όπου απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερες με χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ η καθεμία.