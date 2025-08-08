Οι συνέπειες των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ μοιάζουν να μην έχουν τέλος. Μία από αυτές είναι και το νέο κύμα φρενίτιδας για τον χρυσό, η τιμή του οποίου ενισχύεται σήμερα κατά περίπου 5% και κινείται κοντά στα ιστορικά υψηλά των 3.454 δολαρίων ανά ουγκιά, όπου είχε βρεθεί στις 22 του περασμένου Απριλίου. Έτσι, από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί κατά 30% περίπου, ενώ στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου το ποσοστό ξεπερνά το 40%!

Μάλιστα, τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Δεκέμβριο δείχνουν την τιμή να πλησιάζει, αν όχι να ξεπερνά τα 3.500 δολάρια. Δικαιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, όσους αναλυτές προβλέπουν ότι ως το τέλος της δεκαετίας θα σπάσει και το φράγμα των 5.000 δολαρίων, καθώς ο κόσμος θα συνεχίσει να κινείται στον αστερισμό της αβεβαιότητας και οι επενδυτές θα αναζητούν διαρκώς «ασφαλή καταφύγια».

Αυτή τη φορά, πάντως, η αφορμή δεν δόθηκε από κάποιο νέο πόλεμο ή από την περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Είναι το πλήγμα που επιχειρεί να καταφέρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία, τη χώρα στην οποία ουσιαστικά χτυπά η «καρδιά» της διεθνούς αγοράς του χρυσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, οι τελωνειακές υπηρεσίες των ΗΠΑ κατέταξαν τις μπάρες του ενός κιλού – τις πιο συνηθισμένες στις αγοραπωλησίες χρυσού μεταξύ κρατών και κεντρικών τραπεζών, μέσω του Comex – όπως και τις αντίστοιχες των 100 ουγκιών, στην κατηγορία εκείνων των προϊόντων που θα υπόκεινται σε δασμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι ποσότητες χρυσού που εξάγει η Ελβετία στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται πλέον με ένα ποσοστό της τάξης του 39%, που είναι ο οριζόντιος δασμός ο οποίος έχει επιβληθεί στη χώρα. Κι αυτό, παρά την προσπάθειά της να καταλήξει σε συμφωνία για χαμηλότερη επιβάρυνση.

Οι συνέπειες εκτιμάται πως θα είναι σοβαρές – τουλάχιστον για όσους έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την αγοραπωλησία χρυσού. Εξάλλου, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, η Ελβετία εξήγε στις ΗΠΑ, το 12μηνο από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι τον Ιούνιο του 2025, χρυσό αξίας 61,5 δισ. δολαρίων. Με βάση, λοιπόν, τους νέους δασμούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Πέμπτη, στο παραπάνω ποσό πρέπει να προστεθούν άλλα 24 δισ. δολάρια.

Πιο ακριβές και οι χρυσές λίρες

Η αλήθεια είναι πως τα ελβετικά χυτήρια χρυσού και η ομοσπονδία που τα εκπροσωπεί τηρούν, για την ώρα, χαμηλούς τόνους, ελπίζοντας ότι πρόκειται για κάποια «παρερμηνεία» που, αργά ή γρήγορα, θα λυθεί. Ελπίζοντας ότι έτσι η αγορά θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς την τεράστια επιβάρυνση από τους δασμούς του Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τους FT, το διεθνές εμπόριο χρυσού είναι πρακτικά «τριγωνικό». Διεξάγεται, με άλλα λόγια, ανάμεσα σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη (τις δύο μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως) μέσω της Ελβετίας, με τις ράβδους να αποκτούν διαφορετικό μέγεθος: Από το αμερικανικό έδαφος φεύγουν με βάρος 400 ουγκιών, ενώ στο αμερικανικό εισέρχονται με μορφή που ζυγίζει ένα κιλό (με μέγεθος περίπου όσο ένα smartphone), που αντιστοιχεί περίπου στο ένα ενδέκατο των αρχικών.

«Οι δασμοί θα προκαλέσουν αναμφίβολα αναταράξεις στο εμπόριο χρυσού και η Ελβετία θα επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους τελικούς καταναλωτές», εκτίμησε αναλυτής της αγοράς μιλώντας στο Reuters.

Η προοπτική είναι ξεκάθαρη και αφορά και αυτό που «καίει» πολλούς και πολλές και στην Ελλάδα: τις χρυσές λίρες Αγγλίας και την τιμή τους, που όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ίσως και απότομα, εάν ο Τραμπ δεν τα βρει με τον Πούτιν και με τον Σι – πράγμα έτσι κι αλλιώς δύσκολο.