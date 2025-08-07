Σε μια ιδιαίτερη στήλη που υπάρχει στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Σαχτάρ, ο Άνταμ Τσέριν απάντησε σε… διαφορετικές ερωτήσεις. Διαβάστε για το… δείπνο με τον Μάικλ Τζόρνταν, το road trip στις ΗΠΑ, το Live is Life και το… σούσι.

Η ξεχωριστή συνέντευξη του Άνταμ Τσέριν:

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

Ίσως σε μια εποχή προτού υπάρξουν όλες αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές -ας πούμε 30-40 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι τότε η ζωή ήταν πιο ωραία.

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

Όταν ήμουν μικρός με ενδιέφερε πολύ το διάστημα. Ίσως αστροναύτης ή κάτι παρόμοιο…

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

Εκείνο το ντέρμπι πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού. Με τον κορονοϊό…

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

Το Euro με τη Σλοβενία πέρυσι το καλοκαίρι. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες στην καριέρα μου.

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπαρτσελόνα από μικρός. Σίγουρα στην ομάδα του Γκουαρδιόλα με Τσάβι και Ινιέστα.

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

Με τον Ινιέστα.

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

Οι Δανοί παίκτες όταν αγωνιστήκαμε στην Κοπεγχάγη με την Εθνική Σλοβενίας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς.

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

Τον Μάικλ Τζόρνταν. Νομίζω θα ήταν καταπληκτική συζήτηση.

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

Στο Breaking Bad ή στο Prison Break.

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

Ένα road trip στις ΗΠΑ! Το σκέφτομαι συχνά, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα.

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

Live Is Life! Το τραγούδι που ακούγεται στο περίφημο ζέσταμα του Μαραντόνα.

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

Σούσι.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

Είμαι πολύ υπομονετικός, συγκρατώ τα συναισθήματά μου και δεν αντιδρώ εύκολα -κάτι που είναι καλό. Αλλά ίσως κάποιες φορές είμαι υπερβολικά ήσυχος, ενώ πρέπει να μιλάω περισσότερο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

Όταν ήμουν μικρότερος έχανα στιγμές που ζούσαν οι φίλοι μου -βόλτες, έξοδοι, ωραίες στιγμές. Όταν βρίσκεσαι στο ποδόσφαιρο πάντοτε υπάρχουν υποχρεώσεις τα Σαββατοκύριακα, οπότε δεν μπορείς να χαλαρώσεις αρκετά. Δεν το μετανιώνω όμως ούτε στιγμή.