Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη σεζόν με ισοπαλία 0-0 κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, σε ένα ματς που θύμισε… παλιά προβλήματα. Στην κατάμεστη Τούμπα και με σχεδόν ίδιο κορμό από πέρσι, η ομάδα του Λουτσέσκου παρουσιάστηκε νευρική, άνευρη και χωρίς δημιουργία.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν τρεις κλασικές ευκαιρίες, με τον Παβλένκα να κρατάει τον ΠΑΟΚ όρθιο με σωτήριες αποκρούσεις, ιδίως απέναντι στον Μπαλό.

Η αμυντική λειτουργία του «Δικεφάλου» παρουσίασε σοβαρά κενά, ενώ το κέντρο με τους Μεϊτέ και Καμαρά δεν κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε κάπως την πίεσή του χωρίς ουσία, με μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή ένα σουτ του Κένι.

Οι αλλαγές του Λουτσέσκου (Οζντόεφ, Μύθου, Ιβανούσετς) δεν άλλαξαν την εικόνα, με τον «Δικέφαλο» να τελειώνει τον αγώνα χωρίς ούτε μία καθαρή ευκαιρία.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά (70’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (75’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (84’ Σορετίρε), Τσάλοφ (70’ Μύθου).

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαν Κίχμπαουερ): Πόλστερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μάτιτς (85’ Βόλμουθ), Πιέσινγκερ, Σεπφ, Ρένερ, Αβντιγιάι (67’ Γκάτερμαγερ), Μπάλλο (77’ Ατάνγκα), Αγκιεμάνγκ (77’ Ζούκιτς).