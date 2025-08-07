Ομάδα

Στις χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Σαχτάρ, στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια: «Κάναμε καλό παιχνίδι με έναν καλό αντίπαλο, γιατί αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές […]