Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο τηε Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου.
Tο σημερινό έργο, θα το δούμε και στην Αυστρία
Δεν αναμενόταν κάτι καλύτερο, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της χρονιάς του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που συνέβαινε, θα έπρεπε να προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό παρά ενθουσιασμό. Η ομάδα ήταν πάνω κάτω αυτή που βλέπαμε στις Ευρωπαϊκές πρεμιέρες της Ιούλιο ή Αύγουστο, με εξαίρεση το 2022 εννοείται. Προσηλωμένη στο τακτικό σκέλος, υποφερτή κυκλοφορία, όχι πολλά τρεξίματα αλλά ούτε […]
Βιτόρια: «Μας αφήνει πίκρα»
Στις χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Σαχτάρ, στάθηκε ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ουκρανική ομάδα. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια: «Κάναμε καλό παιχνίδι με έναν καλό αντίπαλο, γιατί αναγνωρίζουμε την αξία του αντιπάλου. Είναι δύσκολο ν’ αντιμετωπίσεις τη Σαχτάρ. Οι πιο σημαντικές […]
Kώτσιρας: «Θα έρθουν τα γκολ»
Ο Γιάννης Κώτσιρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαχτάρ, στη μαχητικότητα που είχαν οι Πράσινοι, αλλά και στη νίκη που λείπει και θα: “δώσει αυτοπεποίθηση”. Αναλυτικά οι δηλώσεις του έμπειρου μπακ του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ: «Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Σαχτάρ έχει ποιοτικό ρόστερ. Μέχρι και οι […]
O Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ! Deal με Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του Έλληνα φορ
Η συμφωνία προβλέπει ότι ο ΠΑΟΚ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, καταβάλλοντας 1,8 εκατ. ευρώ ως μισθό
Παναθηναϊκός – Σαχτάρ 0-0: Όλα ανοιχτά για την πρόκριση!
Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Oι Πράσινοι έχασαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρουν και να αποκτήσουν το προβάδισμα για την πρόκριση, η οποία θα κριθεί σε μια εβδομάδα στην Πολωνία. Κορυφαίος του Τριφυλλιού ήταν ο […]