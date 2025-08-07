Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο τηε Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου.

Τελευταία Νέα