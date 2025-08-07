Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε (7/8, 20:30) την Βόλφσμπεργκερ στην «Τούμπα» για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.
Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».
H έντεκα που θα χρησιμοποιήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι:
Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοβ.
#Starting11 Our starting 11 against Wolfsberger
AC at Toumba stadium #PreGame #PamePAOKARA#PAOKWAC #UEL #OurWay #VaragonsConstruction @EuropaLeague pic.twitter.com/wCEQRMTf4g
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 7, 2025