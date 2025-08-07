Μια μικρή έκπληξη στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού… έκρυβε ο Ρουί Βιτόρια, καθώς επέλεξε τον Τετέ σε ρόλο επιτελικού μέσου! Ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που θα “χτίσει” το παιχνίδι των Πράσινων απέναντι στην Σαχτάρ, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές είναι οι αναμενόμενες.

Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Κυριακόπουλος (αριστερά), Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας (δεξιά), στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς, “δεκάρι” ο Τετέ, στα “φτερά” της επίθεσης οι Πελίστρι (δεξιά) και Τζούριτσιτς (αριστερά) και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν, Οχερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Άλισον, Κάουα Ελίας.