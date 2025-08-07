Ο Τζούλιαν Μπιανκόν κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε ένα τάκλιν αισθάνθηκε έντονο πόνο στο δεξί γόνατο. Σε αυτό το γόνατο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό. Η πρώτη εκτίμηση του γιατρού της ομάδας ήταν ότι δεν υπήρχε συνδεσμικη αστάθεια.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική δεξιού γόνατος, η οποία επιβεβαίωσε την πρώτη κλινική εξέταση.

Τα νέα είναι ευχάριστα διότι δεν αναδείχθηκε οξεία παθολογία που να έχει απόλυτη ένδειξη κάποιας χειρουργικής επέμβασης. Θα ακολουθήσει ένα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ειδικών φυσικοθεραπειών για τουλάχιστον 48 ώρες. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του για την επάνοδο στη δράση.