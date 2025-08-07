Σχεδόν ένας μήνας από το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Αράζ και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο Άρης ζει το… μαρτύριο της σταγόνας από την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσει για καιρό ακόμα, μέχρι να καταπιαστεί πάλι με επίσημο ματς και να κάνει στην άκρη την απογοήτευση για την Ευρώπη η οποία παραμένει διάχυτη στον κιτρινόμαυρο οργανισμό.

Το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει αμέσως ματς. Ένα σημείο ταύτισης προπονητών και ποδοσφαιριστών. Οσο όμως ο Άρης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τόσο γυρίζει ακόμα στο μυαλό του η ανεπανάληπτη ευκαιρία την οποία έχασε πριν επτά βράδια.

Ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να «πετάει» ευκαιρίες

Εκείνη η ευκαιρία η οποία θα κρατούσε ανοικτό τον δρόμο για να «σπάσει» αυτός ο κύκλος που φαίνεται να κάνει ο Άρης γύρω από τον εαυτό του την τελευταία τριετία.

Το 2022 ήταν το τελευταίο σημείο αναφοράς για το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου, με την 3η θέση την οποία μάλιστα κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά. Έκτοτε οι Θεσσαλονικείς έχουν… κολλήσει στην 5η θέση, αποτυγχάνουν στην Ευρώπη και παραμένουν δίχως κάτι παραπάνω στο Κύπελλο, το οποίο είναι σαφώς πιο ρεαλιστικό ως στόχος από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Άρης ανήκει στο γκρουπ των Big-5 αλλά δεν είναι title contender, που λένε και οι Άγγλοι. Για να γίνει, χρειάζεται πολλά περισσότερα λεφτά, να φάει πολλά «ψωμιά» και φυσικά να προστατεύει τον εαυτό του καλύτερα από το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ευκαιρίες, λοιπόν, όπως η προπέρσινη του Κυπέλλου ή η φετινή στην Ευρώπη είναι πρώτης τάξεως για να «σπάσει» αυτός ο κύκλος που θέλει τον Άρη να ξεκινάει με φιλοδοξίες, μεταγραφές και εν τέλει να καταλήγει 5ος την τελευταία τριετία.

Πρέπει να είμαστε και δίκαιοι από την άλλη… Ο Άρης δεν είχε σε κανένα άλλο σημείο της ιστορίας του την σταθερότητα που παρουσιάζει την τελευταία επταετία στην 1η κατηγορία επί Καρυπίδη. Να είναι δηλαδή σταθερά εντός 5άδας και παράλληλα να έχει φτάσει δις στην κατάληψη της 3ης θέσης. Η ίδια η πρόοδος του κλαμπ έχει δημιουργήσει, φυσιολογικά, περισσότερες απαιτήσεις στις τάξεις του κόσμου, ο οποίος περίμενε φέτος να «σπάσει» αυτός ο κύκλος μέσω της Ευρώπης και να δει κάτι διαφορετικό μετά από μία τριετία.

Οι δύο δρόμοι που απέμειναν

Μέχρι να έρθει το επόμενο καλοκαίρι και να φανεί εάν οι φετινές επιλογές του Ρέγες θα συγκροτήσουν έναν καλό κορμό για την Ευρώπη, ο Άρης βλέπει να του έχουν απομείνει δύο δρόμοι για να πετύχει κάτι διαφορετικό φέτος.

Από τη μία ο θεσμός του Κυπέλλου και η πιο κοντινή ευκαιρία για έναν τίτλο, με άλλες συνθήκες λόγω του νέου format. Και από την άλλη ο στόχος της 4άδας που πέρυσι χάθηκε στις λεπτομέρειες από τα λάθη της ομάδας… και κάποια σφυρίγματα.

Η 4άδα ήταν ο δεύτερος λόγος της μεγάλη επένδυσης στο αγωνιστικό τμήμα το φετινό καλοκαίρι. Ο Άρης δεν είναι σε θέση να περιορίσει τα φαλτσοσφυρίγματα, οπότε καλείται να το κάνει στα δικά του λάθη. Μία πιθανή είσοδος στην 4άδα δεν θα είναι… τίτλος, θα είναι όμως το κάτι διαφορετικό από το οποίο θα μπορέσει να πιαστεί ο κιτρινόμαυρος οργανισμός μετά από τρία χρόνια. Μαζί με ό,τι άλλο μπορεί να έρθει φυσικά και θα είναι καλοδεχούμενο.