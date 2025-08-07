Η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 με τον Άρη Λεμεσού, χάνοντας το γρήγορο προβάδισμά της με τα δύο γκολ των Περέιρα και Ρέλβας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Cosmote TV για το πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα ενώ έδωσε και το σύνθημα για τη ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

Μετά τα δυο γρήγορα γκολ της ΑΕΚ τι δεν πήγε μετά καλά και δεν φεύγει από την Κύπρο με τη νίκη;

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά. βάλαμε δυο γκολ και είχαμε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Πιερό. Μετά έγινε αυτό που είχα πει: κάναμε δώρα στον αντίπαλο. Δυο δώρα. Το ένα μία βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και μετά από ένα δώρο κόρνερ και στημένο. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση και όχι κενά διαστήματα. Βλέπετε ότι είχε υγρασία, ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν στο καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες. Προσπάθησαν. Ήρθε ο κόσμος μας στήριξε. Παίζαμε εντός έδρας. Όλα θα κριθούν στην Αθήνα».

Τι είναι αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο από τον Άρη Λεμεσού και σε τακτικό επίπεδο. Τις αλλαγές τους στο δεύτερο ημίχρονο και τη δική του προσπάθεια να «απαντήσει»;

«Το επόμενο παιχνίδι άλλαξαν κι εκείνοι σύστημα. Και τότε αλλάξαμε εμείς. Γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα που παίζουν. Ουσιαστικά έγιναν φάσεις, αλλά τακτικά δεν είχαμε θέμα. Ατομικά κάναμε λάθη. Δεύτερες μπάλες χάθηκαν, αντεπιθέσεις. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Με βάση όσων είδα έχω μεγάλη πίστη για τη ρεβάνς στην Αθήνα».